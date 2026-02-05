Із мотором з "Формули-1": у мережі показали маловідомий і незвичний суперкар Yamaha (фото)

Компанія Yamaha відома, передусім, своїми мотоциклами, проте свого часу намагалася розробляти й автомобілі. Один із них — екстремальний суперкар OX99-11.

Yamaha OX99-11 1992 року — один із найбільш оригінальних суперкарів свого часу. Про нестандартне авто розповіли на сайті Ride Apart.

Виготовили всього три Yamaha OX99-11 Фото: Yamaha

Не всі знають, що Yamaha співпрацювала із автовиробниками і створювала для них двигуни. Саме вона розробила мотори Toyota 2000GT і Ford Taurus SHO та навіть створила 3,5-літровий V12 із 5 клапанами на циліндр для болідів "Формули-1" Zakspeed і Brabham.

3,5-літровий V12 запозичили в боліда "Формули-1" Фото: Yamaha

Саме гоночний двигун і вирішили встановити на суперкар Yamaha OX99-11. Його потужність знизили до 400 к. с. при 10 000 об/хв, а в парі з ним працювала 6-ступінчаста механічна КПП.

Для авто створили оригінальний одномісний кузов із переднім антикрилом і відкидним скляним ковпаком (як у літаках) замість дверей. Кузовні панелі виготовили з алюмінію, а силовий каркас — із карбону.

Салон Yamaha одномісний Фото: Yamaha

Маса Yamaha OX99-11 склала лише 1100 кг. Легке авто здатне розігнатися до 100 км/год за 3,2 с і розвинути 350 км/год.

Утім, ціна Yamaha OX99-11 виявилася захмарною — через високу собівартість виробництва вона сягнула мільйона доларів. Саме тому суперкар Yamaha не став серійним.

Замість дверей встановили відкидний скляний ковпак Фото: Yamaha

У 1992 році виготовили лише три прототипи Yamaha OX99-11. Одне авто зберігається у музеї Yamaha в Японії, два інших — у приватних колекціях.

