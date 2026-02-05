С мотором из "Формулы-1": в сети показали малоизвестный и необычный суперкар Yamaha (фото)

Компания Yamaha известна, прежде всего, своими мотоциклами, однако в свое время пыталась разрабатывать и автомобили. Один из них — экстремальный суперкар OX99-11.

Yamaha OX99-11 1992 года — один из самых оригинальных суперкаров своего времени. О нестандартном авто рассказали на сайте Ride Apart.

Изготовили всего три Yamaha OX99-11 Фото: Yamaha

Не все знают, что Yamaha сотрудничала с автопроизводителями и создавала для них двигатели. Именно она разработала моторы Toyota 2000GT и Ford Taurus SHO и даже создала 3,5-литровый V12 с 5 клапанами на цилиндр для болидов "Формулы-1" Zakspeed и Brabham.

3,5-литровый V12 позаимствовали у болида "Формулы-1" Фото: Yamaha

Именно гоночный двигатель и решили установить на суперкар Yamaha OX99-11. Его мощность снизили до 400 л.с. при 10 000 об/мин, а в паре с ним работала 6-ступенчатая механическая КПП.

Для авто создали оригинальный одноместный кузов с передним антикрылом и откидным стеклянным колпаком (как в самолетах) вместо дверей. Кузовные панели изготовили из алюминия, а силовой каркас — из карбона.

Салон Yamaha одноместный Фото: Yamaha

Масса Yamaha OX99-11 составила всего 1100 кг. Легкое авто способно разогнаться до 100 км/ч за 3,2 с и развить 350 км/ч.

Впрочем, цена Yamaha OX99-11 оказалась заоблачной — из-за высокой себестоимости производства она достигла миллиона долларов. Именно поэтому суперкар Yamaha не стал серийным.

Вместо дверей установили откидной стеклянный колпак Фото: Yamaha

В 1992 году изготовили всего три прототипа Yamaha OX99-11. Одно авто хранится в музее Yamaha в Японии, два других — в частных коллекциях.

