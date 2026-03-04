950 сил і запас ходу 1400 км: британці показали електрифікованого суперника BMW XM (фото)

Лінійку Lotus Eletre 2026 розширили — до електричних версій приєднався плагін-гібрид For Me. Він отримав потужну 950-сильну установку та стартує до сотні за 3,3 с.

Новий Lotus Eletre For Me презентували в Китаї, адже саме там наразі збирають британську модель. На європейський ринок вона вийде в кінці року, повідомляє видання Autocar.

Плагін-гібрид Lotus Eletre отримав силову установку подібної до тієї, що встановлена на Zeekr 9X. Дві моделі збудовані на одній платформі SEA-R, що й не дивно, адже бренди Lotus і Zeekr входять до концерну Geely. Конкурентами моделі стануть плагін-гібриди BMW XM, Porsche Cayenne та Lamborghini Urus.

Кросовер здатен проїхати 354 км на електротязі Фото: Wikipedia

2,0-літрова бензинова турбочетвірка та три електромотори сумарно розвивають 950 сил, тобто це найпотужніший кросовер Lotus Eletre. Авто масою 2575 кг розганяється до 100 км/год за 3,3 с.

Велика батарея ємністю 70 кВтгод дозволяє проїхати 354 км в електричному режимі. Загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1415 км. Швидка зарядка на 30-80% займає усього 8 хвилин.

Як і всі Lotus Eletre 2026, плагін-гібрид отримав керовані задні колеса, пневмопідвіску та активні стабілізіатори, а за доплату доступні карбоново-керамічні гальма.

Зовні та всередині плагін-гібридна версія не змінилася Фото: Lotus

Зовні та всередині новий Lotus Eletre For Me не змінився порівняно з електричною версією моделі. Авто вирізняється обтічним дизайном із вираженим "носом", тонкими фарами та висувним антикрилом, а в салоні встановлені вузький цифровий щиток приладів та великий тачскрін.

