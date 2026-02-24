Трековий снаряд: представлено екстремальний британський спорткар із двигуном Mercedes (фото)
Лінійку Lotus Emira 2026 поповнила нова модифікація Bathurst Edition. Британський спорткар зробили значно потужнішим та покращили його аеродинаміку.
Новий Lotus Emira Bathurst Edition презентували в Австралії, адже в створенні спорткара взяв участь місцевий дилер бренду. Авто назвали на честь знаменитих перегонів "Батерст 1000". Про це повідомляє сайт Car Expert.
За основу взяли купе Lotus Emira Turbo SE з 2,0-літровою турбочетвіркою виробництва Mercedes-AMG. Його потужність збільшили з 400 до 510 к. с., а піковий крутний момент виріс із 480 до 600 Н∙м.
Крім того, доопрацювали 8-ступінчастий робот із двома зчепленнями. Розгін до 100 км/год займає менш ніж 4 с, а максимальна швидкість перевищує 300 км/год.
Спорткар Lotus Emira Bathurst Edition отримав доопрацьовану підвіску з адаптивними амортизаторами та нові гальма від AP Racing. Авто знизили та встановили спортивні 20-дюймові шини Michelin Pilot Sport Cup 2.
Нові карбонові спліттер та антикрило покращили аеродинаміку та додали притискної сили. Також авто вирізняється від стандартного купе Lotus Emira особливою графікою на кузові із зображеннями автодрому в Батерсті.
Усього випустять лише 15 таких купе. Ціна Lotus Emira Bathurst Edition становить 249 990 австралійських доларів ($176 300) та включає квиток на перегони "Батерст 1000".
До речі, на аукціон недавно виставили 1200-сильний болід Lotus, на якому перемагав у "Формулі-1" Айртон Сенна.
Також Фокус розповідав, що головний дизайнер Mercedes відродив найпершу модель від AMG 1971 року.