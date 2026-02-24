Ексклюзив за $12 мільйонів: з молотка піде переможне 1200-сильне авто Айртона Сенни (фото)

У Великій Британії на закритий аукціон виставили болід Lotus 98T 1986 року. На ньому перемагав у "Формулі-1" молодий Айртон Сенна.

Уславлене авто Айртона Сенни оцінили приблизно в 9,5-12 мільйонів доларів. Його подробиці розкрили на сайті аукціонного дому RM Sotheby's.

Айртон Сенна виграв два Гран-прі за кермом цього авто Фото: RM Sotheby's

Цей болід — один із усього чотирьох Lotus 98T, створених для сезону "Формули-1" 1986 року. Молодий Айртон Сенна взяв участь у восьми перегонах за кермом саме цього авто і був доволі успішним — переміг у Гран-прі Іспанії та США, а також ще тричі фінішував на подіумі і п'ять разів вигравав кваліфікацію.

Болід оснащений турбомотором Renault потужністю до 1200 сил Фото: RM Sotheby's

Важливо

Створений українським графом: копію знаменитого спорткара 30-х продають за $400 000 (фото)

Айртон Сенна посів четверте місце у загальному заліку чемпіонату 1986 року, а команда Lotus стала третьою у кубку конструкторів. Після завершення гоночної кар'єри Lotus 98T продали колекціонеру і він кілька разів переходив із рук у руки. Нинішній власник придбав болід Айртона Сенни у 2016 році та повністю відреставрував його.

Відео дня

Болід пройшов повну реставрацію Фото: RM Sotheby's

Болід Lotus 98T — остання модель команди з двигуном Renault. 1,5-літровий V6 твін-турбо розвиває 900 к. с. при 12 500 об/хв у гоночному налаштуванні та 1200 сил — у кваліфікаційній специфікації. Авто Айртона Сенни виготовлене з карбону та алюмінію і важить лише 540 кг.

До речі, нещодавно на аукціоні продавали болід Міхаеля Шумахера, на якому німець здобув свою першу перемогу в "Формулі-1".

Також Фокус повідомляв, що молодий гонщик "Формули-1" розбив суперкар за $300 000 і втратив водійські права.