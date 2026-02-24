Эксклюзив за $12 миллионов: с молотка уйдет победоносное 1200-сильное авто Айртона Сенны (фото)
В Великобритании на закрытый аукцион выставили болид Lotus 98T 1986 года. На нем побеждал в "Формуле-1" молодой Айртон Сенна.
Прославленное авто Айртона Сенны оценили примерно в 9,5-12 миллионов долларов. Его подробности раскрыли на сайте аукционного дома RM Sotheby's.
Этот болид — один из всего четырех Lotus 98T, созданных для сезона "Формулы-1" 1986 года. Молодой Айртон Сенна принял участие в восьми гонках за рулем именно этого авто и был довольно успешным — победил в Гран-при Испании и США, а также еще трижды финишировал на подиуме и пять раз выигрывал квалификацию.Важно
Айртон Сенна занял четвертое место в общем зачете чемпионата 1986 года, а команда Lotus стала третьей в кубке конструкторов. После завершения гоночной карьеры Lotus 98T продали коллекционеру и он несколько раз переходил из рук в руки. Нынешний владелец приобрел болид Айртона Сенны в 2016 году и полностью отреставрировал его.
Болид Lotus 98T — последняя модель команды с двигателем Renault. 1,5-литровый V6 твин-турбо развивает 900 л. с. при 12 500 об/мин в гоночной настройке и 1200 сил — в квалификационной спецификации. Авто Айртона Сенны изготовлено из карбона и алюминия и весит всего 540 кг.
