Трековый снаряд: представлен экстремальный британский спорткар с двигателем Mercedes (фото)

Линейку Lotus Emira 2026 пополнила новая модификация Bathurst Edition. Британский спорткар сделали значительно мощнее и улучшили его аэродинамику.

Новый Lotus Emira Bathurst Edition презентовали в Австралии, ведь в создании спорткара принял участие местный дилер бренда. Авто назвали в честь знаменитой гонки "Батерст 1000". Об этом сообщает сайт Car Expert.

За основу взяли купе Lotus Emira Turbo SE с 2,0-литровой турбочетверкой производства Mercedes-AMG. Его мощность увеличили с 400 до 510 л. с., а пиковый крутящий момент вырос с 480 до 600 Н∙м.

Авто оснащено 510-сильным турбомотором Mercedes-AMG и развивает более 300 км/ч Фото: Lotus

Кроме того, доработали 8-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Разгон до 100 км/ч занимает менее 4 с, а максимальная скорость превышает 300 км/ч.

Спорткар Lotus Emira Bathurst Edition получил доработанную подвеску с адаптивными амортизаторами и новые тормоза от AP Racing. Авто снизили и установили спортивные 20-дюймовые шины Michelin Pilot Sport Cup 2.

Новые карбоновые сплиттер и антикрыло улучшили аэродинамику и добавили прижимной силы. Также авто отличается от стандартного купе Lotus Emira особой графикой на кузове с изображениями автодрома в Батерсте.

Фото: Lotus

Всего выпустят всего 15 таких купе. Цена Lotus Emira Bathurst Edition составляет 249 990 австралийских долларов ($176 300) и включает билет на гонку "Батерст 1000".

