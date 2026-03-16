Понад 1300 сил і запас ходу 1400 км: представлено новий сімейний кросовер Zeekr 8X (фото)

У Китаї презентували новий Zeekr 8X. Великий сімейний кросовер оснащений надпотужною електрифікованою установкою.

Кросовер Zeekr 8X надходить у продаж на батьківщині за ціною від 376 800 до 516 800 юанів ($54 600 — 74 935), а пізніше почнеться його експорт. Про це повідомляє сайт Autohome.

Zeekr 8X дебютував у 1380-сильній версії

Дизайн Zeekr 8X 2026

Новачок є молодшим братом флагманського Zeekr 9X (збудований на тій же платформі SEA-R) і дуже схожий на нього в анфас — отримав широку хромовану решітку радіатора та С-подібні фари. Разом із тим, його дизайн дещо елегантніший — із більш плавними лініями кузова, вигнутим дахом та меншою кількістю граней.

На передній панелі встанновили три екрани

Габарити Zeekr 8X 2026:

довжина – 5100 мм;

ширина – 1998 мм;

висота – 1780 мм;

колісна база – 3069 мм;

маса – 2660-2820 кг.

Салон та комплектація Zeekr 8X

Усередині на передній панелі встановили цифровий щиток приладів та два великих дисплеї. Ще один монітор встановили для задніх пасажирів.

Кросовер багато оснащений

Новий Zeekr 8X випустили у версіях на 5 і 6 місць, а об'єм багажника становить 1133-2200 л. Крісла першого та другого рядів отримали електропривід, підігрів, вентиляцію і масаж, також комплектація включає 20-дюймові диски, акустику Naim із 29 динаміками, активну підвіску та систему напівавтономного руху з лідаром.

Новий Zeekr 8X, характеристики

Кросовер Zeekr 8X запозичив у старшого брата плагін-гібридну установку на 1380 сил із 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою та трьома електромоторами. Розгін до 100 км/год займає 2,96 с. Пізніше з'явиться доступніший варіант із двома електромторами.

Модель доступна у версіях на 5 і 6 місць

На вибір доступні батареї ємністю 55 та 70 кВт∙год. Запас ходу в електричному режимі сягає 410 км, а загалом на бензині та електротязі гібрид Zeekr 8X здатен проїхати до 1416 км. 900-вольтне електрообладнання дозволяє швидку зарядку на 80% за 9 хвилин.

