Понад 1300 сил і запас ходу 1400 км: представлено новий сімейний кросовер Zeekr 8X (фото)
У Китаї презентували новий Zeekr 8X. Великий сімейний кросовер оснащений надпотужною електрифікованою установкою.
Кросовер Zeekr 8X надходить у продаж на батьківщині за ціною від 376 800 до 516 800 юанів ($54 600 — 74 935), а пізніше почнеться його експорт. Про це повідомляє сайт Autohome.
Дизайн Zeekr 8X 2026
Новачок є молодшим братом флагманського Zeekr 9X (збудований на тій же платформі SEA-R) і дуже схожий на нього в анфас — отримав широку хромовану решітку радіатора та С-подібні фари. Разом із тим, його дизайн дещо елегантніший — із більш плавними лініями кузова, вигнутим дахом та меншою кількістю граней.
Габарити Zeekr 8X 2026:
- довжина – 5100 мм;
- ширина – 1998 мм;
- висота – 1780 мм;
- колісна база – 3069 мм;
- маса – 2660-2820 кг.
Салон та комплектація Zeekr 8X
Усередині на передній панелі встановили цифровий щиток приладів та два великих дисплеї. Ще один монітор встановили для задніх пасажирів.
Новий Zeekr 8X випустили у версіях на 5 і 6 місць, а об'єм багажника становить 1133-2200 л. Крісла першого та другого рядів отримали електропривід, підігрів, вентиляцію і масаж, також комплектація включає 20-дюймові диски, акустику Naim із 29 динаміками, активну підвіску та систему напівавтономного руху з лідаром.Важливо
Новий Zeekr 8X, характеристики
Кросовер Zeekr 8X запозичив у старшого брата плагін-гібридну установку на 1380 сил із 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою та трьома електромоторами. Розгін до 100 км/год займає 2,96 с. Пізніше з'явиться доступніший варіант із двома електромторами.
На вибір доступні батареї ємністю 55 та 70 кВт∙год. Запас ходу в електричному режимі сягає 410 км, а загалом на бензині та електротязі гібрид Zeekr 8X здатен проїхати до 1416 км. 900-вольтне електрообладнання дозволяє швидку зарядку на 80% за 9 хвилин.
Між іншим, нещодавно презентували побратима цієї моделі — потужний кросовер Lotus, збудований на цій же платформі.
