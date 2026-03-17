Люкс і авангард: представлено нового французького конкурента Audi Q5 та BMW X3 (фото)

У Франції презентували новий кросовер DS №7. Преміальна модель не лише змінила ім'я, а й стала сучаснішою, просторішою та отримала електричні версії із запасом ходу до 740 км.

Новий DS №7 в електричному виконанні вже доступний для замовлення за ціною від 64 200 євро, а доступніші варіанти з двигунами внутрішнього згоряння вийдуть на ринок пізніше. Подробиці наступника DS7 розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.

Силует кросовера став стрімікшим Фото: DS Automobiles

Дизайн DS №7 2026

Кросовер DS №7 витриманий у новому фірмовому стилі. Його передня частина із підсвічуванням та тонкими матричними фарами витримана в дусі флагманського електрокара DS №8. Силует став стрімкішим, аніж у попередника DS7: лінія даху більш вигнута, а ручки задніх дверей сховані у стійках. Заднє скло прикрите чималим спойлером.

В основі авто лежить сучасна платформа Stellantis STLA Medium. Кросовер суттєво підріс порівняно з DS7 і за розмірами майже такий, як Audi Q5 і BMW X3.

У лінійці з'явилися електричні версії потужністю до 375 сил Фото: DS Automobiles

Розміри DS №7 2026:

довжина — 4,66 м;

ширина — 1,9 м;

висота — 1,63 м;

колісна база — 2,79 м.

Салон і комплектація DS №7 2026

Вплив нового стилю DS відчувається і в інтер'єрі. Кросовер отримав оригінальне чотириспицеве кермо, а сидіння розділені високою консоллю. В оздобленні використовують алькантару, дороге сукно та шкіру Nappa.

Кросовер отримав оригінальне кермо і 16-дюймовий тачскрін Фото: DS Automobiles

У салоні DS №7 встановлені цифровий щиток приладів, великий 16-дюймовий тачскрін нової мультимедійної системи Iris 2.0, а також проєкція на лобове скло із доповненою реальністю. Серед опцій — цифрове дзеркало, активна підвіска з функцією сканування дороги, системи нічного бачення та напівавтономного руху.

Новий DS №7 отримав м'які передні крісла з регульованою бічною підтримкою, а його другий ряд сидінь став просторішим. Об'єм багажника становить 560 л.

Новий DS №7, характеристики

Кросовер DS №7 дебютував у 1,2-літровому 145-сильному варіанті з "м'якою" гібридною установкою та в трьох електричних версіях E-Tense: передньопривідних піковою потужністю 260 і 280 к. с. та повнопривідній на 375 сил. Найпотужніша модифікація стартує до сотні за 5,4 с. Пізніше варто очікувати плагін-гібрид.

Новий DS №7 більший і просторіший за попередника Фото: DS Automobiles

Електромобіль DS №7 E-Tense пропонують із батареями ємністю 73,7 та 97,2 кВт∙год: у першому випадку запас ходу складає 543 км, у другому — 679 км із повним приводом та 740 км із переднім. Швидка зарядка на 80% займає 27-31 хв, також в авто є функція повербанка.

