Обнародована дата начала продаж и цена новой Toyota RAV4 в Украине (фото)

Новая Toyota RAV4 2026 появится в Украине летом. Кроссовер следующей генерации предложат в гибридных версиях.

Кроссовер Toyota RAV4 шестого поколения выйдет на украинский рынок в начале июля. Об этом сообщает Авто24, ссылаясь на информацию от украинского представительства Toyota.

Toyota RAV4 GR Sport

Цена Toyota RAV4 в Украине вырастет и составит примерно от 42 до 54 тыс. долларов, в зависимости от версии и комплектации.

В салоне кроссовера увеличили экраны

Новая Toyota RAV4 2026 сохранила платформу TNGA-K, однако несколько подросла в размерах. У кроссовера знакомый рубленый стиль, однако совершенно иная передняя часть, дизайн которой отличается в разных версиях. В частности, вариант GR Sport, который будет в Украине, выглядит ярче.

Рубленые поверхности преобладают и в салоне Toyota RAV4 2026. На передней панели установлены более крупные экраны цифрового щитка приборов и мультимедиа. Объем багажника вырос до 672 л, а среди опций появились проекция на лобовое стекло, функция доступа в салон со смартфона и парковочный автопилот с дистанционным управлением.

Кроссовер будут предлагать исключительно в гибридных версиях

Кроссовер Toyota RAV4 в Украине будет продаваться в 2,5-литровых гибридных модификациях. Стандартный гибрид имеет мощность 185 л. с. с передним приводом и 194 л. с. — с полным, а плагин-гибрид — 272 и 309 сил, соответственно. Самая мощная Toyota RAV4 2026 стартует до сотни за 5,8 с.

