Спеціально для України: представлено недорогий пікап Peugeot "Лютий" (фото)

Пікап Peugeot Landtrek 2026 отримав особливу доступну модифікацію "Лютий". Її продаватимуть виключно в Україні.

Новий Peugeot Landtrek "Лютий" створений спеціально для українського ринку і призначений, передусім, для представників силових структур, рятувальників та працівників критичної інфраструктури. Подробиці новинки з'явилися на офіційному сайті Peugeot в Україні.

Відрізнити "Лютий" можна за нефарбованими бамперами Фото: Тарас Брязгунов

Пікап Peugeot Landtrek "Лютий" пристосований для суворих умов експлуатації. Він оснащений 1,9-літровим 150-сильним турбодизелем та 6-ступінчастою механічною КПП, а повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуванням заднього диференціалу. Вантажопідйомність становить 945 кг.

Комплектація включає кондиціонер і безключовий доступ Фото: Тарас Брязгунов

Відрізнити пікап "Лютий" можна за нефарбованими бамперами та 17-дюймовими сталевими дисками, пристосованими для позашляхових шин. Комплектація включає безключовий доступ, кондиціонер, круїз-контроль, 2 подушки безпеки та ESP.

Відео дня

Важливо

Ціна Peugeot Landtrek "Лютий" становить 1 295 000 гривень. До того ж, в конструкцію пікапа закладені можливості для адаптації та переобладнання автомобіля.

Вантажопідйомність становить 945 кг Фото: Тарас Брязгунов

Пікап Peugeot Landtrek "Лютий" став однією з низки новинок концерну Stellantis для українського ринку в 2026 році. Невдовзі з'являться інші цікаві моделі.

