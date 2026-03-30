Спеціально для України: представлено недорогий пікап Peugeot "Лютий" (фото)
Пікап Peugeot Landtrek 2026 отримав особливу доступну модифікацію "Лютий". Її продаватимуть виключно в Україні.
Новий Peugeot Landtrek "Лютий" створений спеціально для українського ринку і призначений, передусім, для представників силових структур, рятувальників та працівників критичної інфраструктури. Подробиці новинки з'явилися на офіційному сайті Peugeot в Україні.
Пікап Peugeot Landtrek "Лютий" пристосований для суворих умов експлуатації. Він оснащений 1,9-літровим 150-сильним турбодизелем та 6-ступінчастою механічною КПП, а повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуванням заднього диференціалу. Вантажопідйомність становить 945 кг.
Відрізнити пікап "Лютий" можна за нефарбованими бамперами та 17-дюймовими сталевими дисками, пристосованими для позашляхових шин. Комплектація включає безключовий доступ, кондиціонер, круїз-контроль, 2 подушки безпеки та ESP.
Ціна Peugeot Landtrek "Лютий" становить 1 295 000 гривень. До того ж, в конструкцію пікапа закладені можливості для адаптації та переобладнання автомобіля.
Пікап Peugeot Landtrek "Лютий" став однією з низки новинок концерну Stellantis для українського ринку в 2026 році. Невдовзі з'являться інші цікаві моделі.
Також Фокус розповідав про оригінальний гоночний пікап Isuzu.