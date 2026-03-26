Японський пікап перетворили на недорогий екстремальний спорткар для перегонів (фото)

Пікап Isuzu D-Max отримав нестандартну заряджену версію. Позашляхове авто перетворили на трековий спорткар.

Гоночний пікап Isuzu D-Max Challenge презентували на автошоу в Бангкоку, адже саме в Таїланді випускають цю модель. Цьогоріч він почне виступи в спеціальному чемпіонаті Isuzu Challenge Thailand. Про це повідомляє сайт Autoblog.

Як не дивно, ці перегони пікапів будуть не позашляховими, а шосейно-кільцевими. Саме цим пояснюється незвичний тюнінг Isuzu D-Max.

Пікап отримав обвіс, а його крила розширили Фото: autoblog.com

Трековий пікап Isuzu D-Max занизили, а його крила суттєво розширили. З'явилися обвіс і дифузор, а в кузові встановили кіль та гігантське антикрило. Крім того, авто оснастили 18-дюймовими кованими дисками із низькопрофільними шинами Toyo Proxes Sport 2 розміром 275/40 R18.

Із салону Isuzu D-Max Challenge прибрали частину оздоблення. Натомість встановили спортивне крісло, систему пожежогасіння та каркас безпеки. Екран мультимедійної системи тепер відповідає за гоночну телеметрію.

У кузові з'явилися кіль та антикрило Фото: autoblog.com

2,2-літровий турбодизель Isuzu D-Max доопрацювали, що збільшило його віддачу до 285 к. с. та 507 Нм. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП.

До того ж, пікап Isuzu D-Max Challenge отримав нове зчепленням від BK Racing, самоблокувальний диференціал, регульовану підвіску від Penske та збільшені гальма діаметром 360 мм від Neotech EVO-R.

У салоні встановили спортивне сидіння та каркас безпеки Фото: autoblog.com

Гоночний пікап випускатимуть невеликими партіями і продаватимуть охочим взяти участь у гонках. Ціна Isuzu D-Max Challenge доволі невисока — 1,4 млн бат ($42 500).

