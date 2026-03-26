Японский пикап превратили в недорогой экстремальный спорткар для гонок (фото)

Пикап Isuzu D-Max получил нестандартную заряженную версию. Внедорожное авто превратили в трековый спорткар.

Гоночный пикап Isuzu D-Max Challenge презентовали на автошоу в Бангкоке, ведь именно в Таиланде выпускают эту модель. В этом году он начнет выступления в специальном чемпионате Isuzu Challenge Thailand. Об этом сообщает сайт Autoblog.

Как ни странно, эти гонки пикапов будут не внедорожными, а шоссейно-кольцевыми. Именно этим объясняется необычный тюнинг Isuzu D-Max.

Пикап получил обвес, а его крылья расширили Фото: autoblog.com

Трековый пикап Isuzu D-Max занизили, а его крылья существенно расширили. Появились обвес и диффузор, а в кузове установили киль и гигантское антикрыло. Кроме того, авто оснастили 18-дюймовыми коваными дисками с низкопрофильными шинами Toyo Proxes Sport 2 размером 275/40 R18.

Из салона Isuzu D-Max Challenge убрали часть отделки. Взамен установили спортивное кресло, систему пожаротушения и каркас безопасности. Экран мультимедийной системы теперь отвечает за гоночную телеметрию.

В кузове появились киль и антикрыло Фото: autoblog.com

2,2-литровый турбодизель Isuzu D-Max доработали, что увеличило его отдачу до 285 л. с. и 507 Нм. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП.

К тому же, пикап Isuzu D-Max Challenge получил новое сцепление от BK Racing, самоблокирующийся дифференциал, регулируемую подвеску от Penske и увеличенные тормоза диаметром 360 мм от Neotech EVO-R.

В салоне установили спортивное сиденье и каркас безопасности Фото: autoblog.com

Гоночный пикап будут выпускать небольшими партиями и продавать желающим принять участие в гонках. Цена Isuzu D-Max Challenge довольно невысокая — 1,4 млн бат ($42 500).

