Специально для Украины: представлен недорогой пикап Peugeot "Лютый" (фото)

Peugeot Landtrek "Лютый" — особый пикап для Украины

Пикап Peugeot Landtrek 2026 получил особую доступную модификацию "Лютый". Она будет продаваться исключительно в Украине.

Новый Peugeot Landtrek "Лютый" создан специально для украинского рынка и предназначен, прежде всего, для представителей силовых структур, спасателей и работников критической инфраструктуры. Подробности новинки появились на официальном сайте Peugeot в Украине.

Пикап Peugeot Landtrek "Лютый" приспособлен для суровых условий эксплуатации. Он оснащен 1,9-литровым 150-сильным турбодизелем и 6-ступенчатой механической КПП, а полный привод дополнен понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Грузоподъемность составляет 945 кг.

Отличить пикап "Лютый" можно по неокрашенным бамперам и 17-дюймовым стальным дискам, приспособленным для внедорожных шин. Комплектация включает бесключевой доступ, кондиционер, круиз-контроль, 2 подушки безопасности и ESP.

Тест-драйв Opel Frontera: возвращение в новом образе

Цена Peugeot Landtrek "Лютый" составляет 1 295 000 гривен. К тому же, в конструкцию пикапа заложены возможности для адаптации и переоборудования автомобиля.

Пикап Peugeot Landtrek "Лютый" стал одной из ряда новинок концерна Stellantis для украинского рынка в 2026 году. Вскоре появятся другие интересные модели.

