На украинский рынок выйдет первый рамный пикап Kia с необычным дизайном (фото)

Пикап Kia Tasman будет продаваться в Украине. Оригинальная рамная модель оснащена тяговитым турбодизелем.

Новый Kia Tasman — первый рамный пикап в истории южнокорейской марки. Об авто рассказали на сайте представительства Kia в Украине.

Рамный пикап Kia Tasman достигает 5,4 м в длину и отличается необычным брутальным дизайном с рублеными линиями и расширенными крыльями. Грузоподъемность составляет 1050 кг.

Фото: Kia

Kia Tasman в Украине будет продаваться в четырех дверном исполнении. В салоне установлены три экрана на передней панели, а передние сиденья разделены высокой консолью.

Цена Kia Tasman в Украине составит 1 860 000 гривен. Со старта пикап будут предлагать в одной комплектации Comfort с кондиционером, круиз-контролем, камерой, парктроником, датчиками дождя и света.

Под капотом Kia Tasman установлен 2,2-литровый турбодизель на 207 л.с. и 440 Н∙м, который работает в паре с 6-ступенчатой механической КП. Пикап способен разогнаться до 100 км/ч за 10,2 с и развить 185 км/ч.

Фото: Kia

Полный привод дополнен понижающей передачей и электронной блокировкой заднего дифференциала, также есть специальный внедорожный режим и помощь на спуске. Клиренс Kia Tasman составляет 224 мм, угол въезда — 28,9°, а съезда — 25°.

