Доступнее Sportage: на рынок выходит самый дешевый электрокроссовер Kia (фото)

Новый Kia EV2 запустили в производство и поступает в продажу в ЕС. Компактный электрокроссовер оказался значительно дешевле, чем ожидалось.

Цена Kia EV2 на европейском рынке стартует с 26 600 евро, то есть он дешевле Sportage. Об этом сообщается на официальном сайте южнокорейского автопроизводителя.

Запас хода электрокара достигает 453 км

Кроссовер Kia EV2 — самый компактный и доступный электромобиль марки. Четырехметровое авто бросит вызов Renault 4 E-Tech, а также будущему Volkswagen ID.Cross.

Электромобиль Kia EV2 2026 отличается угловатым дизайном, а в его салоне установлены три экрана на передней панели. Объем основного багажника составляет 362-403 л, также есть 15-литровый отсек спереди.

Базовая комплектация Kia EV2 Air включает двухзонный климат-контроль, диодную оптику, набор систем безопасности и 16-дюймовые диски. С июня начнут выпускать топовый вариант GT-Line с более выразительным дизайном, 19-дюймовыми колесами, электроприводом кресла водителя, беспроводной зарядкой смартфона, датчиками света и дождя.

Электрокроссовер Kia EV2 в начальной версии оснащен 145-сильным мотором и батареей емкостью 42,2 кВтч, а его запас хода составляет 317 км. По цене от 33 200 евро доступна 134-сильная версия с батареей на 61 кВтч и запасом хода 453 км. Быстрая зарядка на 80% занимает полчаса.

