Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Авто

Доступніший за Sportage: на ринок виходить найдешевший електрокросовер Kia (фото)

Електрокросовер Kia EV2 виходить на ринок

Новий Kia EV2 запустили у виробництво і надходить у продаж в ЄС. Компактний електрокросовер виявився значно дешевшим, аніж очікувалося.

Ціна Kia EV2 на європейському ринку стартує з 26 600 євро, тобто він дешевший за Sportage. Про це повідомляється на офіційному сайті південнокорейського автовиробника.

Запас ходу електрокара сягає 453 км
Фото: Kia

Кросовер Kia EV2 — найкомпактніший та найдоступніший електромобіль марки. Чотириметрове авто кине виклик Renault 4 E-Tech, а також майбутньому Volkswagen ID.Cross.

Важливо
Kia презентувала недорогий електричний дім на колесах для двох (фото)

Електромобіль Kia EV2 2026 вирізняється кутастим дизайном, а в його салоні встановлено три екрани на передній панелі. Об'єм основного багажника становить 362-403 л, також є 15-літровий відсік спереду.

Салон Kia EV2 2026
На передній панелі встановили три екрани
Фото: Kia

Базова комплектація Kia EV2 Air включає двозонний клімат-контроль, діодну оптику, набір систем безпеки та 16-дюймові диски. Із червня почнуть випускати топовий варіант GT-Line із виразнішим дизайном, 19-дюймовими колесами, електроприводом крісла водія, бездротовою зарядкою смартфона, датчиками світла та дощу.

Відео дня
Об'єм багажника складає 362-403 л
Фото: Kia

Електрокросовер Kia EV2 у початковій версії оснащений 145-сильним мотором і батареєю ємністю 42,2 кВтгод, а його запас ходу становить 317 км. За ціною від 33 200 євро доступна 134-сильна версія з батареєю на 61 кВтгод і запасом ходу 453 км. Швидка зарядка на 80% займає пів години.

До речі, нещодавно презентували недорогий електричний аналог Audi Q8 із запасом ходу 750 км.

Також Фокус розповідав про перший у світі електрокросовер із твердотілою батареєю.