Знакомый незнакомец: известная модель Honda вернулась на рынок в новом образе (фото)

Возрожденная Honda Insight поступает в продажу. Четвертое поколение модели превратили в электрокроссовер.

Новая Honda Insight вышла на японский рынок по цене от 5,5 миллиона иен ($34 500). Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Электрокроссовер отличается рубленым дизайном Фото: Honda

Honda Insight вернулась в новом формате. Если первые три поколения модели были гибридами, то теперь она стала электрокроссовером. Причем, это не абсолютно новое авто, а экспортная версия Honda e:NS2, которую с 2024 года производят в Китае.

На передней панели установили два экрана Фото: Honda

Электромобиль Honda Insight ни внешне, ни внутри ничем не отличается от e:NS2. 4,8-метровое авто отличается рубленым дизайном с большими углами наклона стоек крыши, а в его салоне установлены узкий цифровой щиток приборов и 12,8-дюймовый сенсорный экран.

Комплектация Honda Insight 2026 довольно богатая — 18-дюймовые диски, проекция на лобовое стекло, люк, камеры кругового обзора, электропривод двери багажника, акустика Bose с 12 динамиками, набор систем безопасности, подогрев сидений и руля.

Электрокар неплохо оснащен Фото: Honda

Как и электромобиль Honda e:NS2, Insight оснастили 204-сильным мотором и батареей на 68,8 кВт∙ч. Запас хода составляет 535 км.

