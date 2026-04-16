Старую 23-летнюю Honda оценили в миллион долларов: чем она особенная (фото)

В Италии выставили на аукцион Honda NSX 2003 года. За суперкар планируют получить не менее миллиона долларов.

Цена Honda NSX имеет все шансы установить рекорд не только для модели, но и для японской марки. Об авто рассказали на сайте аукциона Broad Arrow.

Заряженный вариант купе получил карбоновое антикрыло

Суперкар Honda NSX первого поколения ценится коллекционерами, однако обычно он в 10-15 раз дешевле. Исключение составляют особые лимитированные версии — такие, как это купе Honda NSX-R.

С 2002 по 2005 год выпустили всего 140 трековых Honda NSX-R и продавали их только в Японии. Сейчас их очень ценят коллекционеры. Конкретно это авто проехало 46 700 км и в 2022 прошло реставрацию на предприятии Honda.

В салоне установлены спортивные кресла

Суперкар Honda NSX-R облегчили на 100 кг (до 1270 кг) за счет активного использования карбона. В частности, из углеволокна изготовили антикрыло и установили облегченные литые диски BBS.

В салоне Honda NSX-R установили спортивные кресла Recaro с карбоновым каркасом. Для снижения массы отказались от аудиосистемы, кондиционера и части шумоизоляции.

Мощность двигателя увеличена до 290 сил

К тому же, мощность 3,2-литрового V6 увеличили до 290 л. с. С 6-ступенчатой механической КПП суперкар Honda NSX-R способен разогнаться до 100 км/ч за 4,7 с и развить 290 км/ч. Также доработана подвеска авто.

