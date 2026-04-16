Стару 23-річну Honda оцінили в мільйон доларів: чим вона особлива (фото)

В Італії виставили на аукціон Honda NSX 2003 року. За суперкар планують отримати щонайменше мільйон доларів.

Ціна Honda NSX має всі шанси встановити рекорд не лише для моделі, а й для японської марки. Про авто розповіли на сайті аукціону Broad Arrow.

Заряджений варіант купе отримав карбонове антикрило

Суперкар Honda NSX першого покоління цінується колекціонерами, проте зазвичай він у 10-15 разів дешевший. Виняток становлять особливі лімітовані версії – такі, як це купе Honda NSX-R.

Із 2002 по 2005 рік випустили всього 140 трекових Honda NSX-R і продавали їх лише в Японії. Зараз їх дуже цінують колекціонери. Конкретно це авто проїхало 46 700 км і в 2022 пройшло реставрацію на підприємстві Honda.

У салоні встановлені спортивні крісла

Суперкар Honda NSX-R полегшили на 100 кг (до 1270 кг) за рахунок активного використання карбону. Зокрема, з вуглеволокна виготовили антикрило та встановили полегшені литі диски BBS.

У салоні Honda NSX-R встановили спортивні крісла Recaro із карбоновим каркасом. Задля зниження маси відмовилися від аудіосистеми, кондиціонера та частини шумоізоляції.

Потужність двигуна збільшено до 290 сил

До того ж, потужність 3,2-літрового V6 збільшили до 290 к. с. Із 6-ступінчастою механічною КПП суперкар Honda NSX-R здатен розігнатися до 100 км/год за 4,7 с і розвинути 290 км/год. Також доопрацьована підвіска авто.

До речі, нещодавно виставили на аукціон скромне авто Мерилін Монро. За нього планують отримати 200 000 доларів.

Також Фокус писав, що з молотка піде рідкісний Bugatti 90-х у новому стані. Свого часу він був найшвидшим авто у світі.