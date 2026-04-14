Скромне непоказне авто Мерилін Монро продають за $200 000 (фото)

У Великій Британії виставили на аукціон Mercedes-Benz 170 S 1950 року. На цьому седані їздила Мерилін Монро.

За авто Мерилін Монро планують отримати від 120 000 до 160 000 фунтів стерлінгів ($161 000 – 215 000), хоча зазвичай Mercedes 170 S у кілька разів дешевші. Про лот розповіли на сайті аукціону Iconic Auctioneers.

Зірка Голлівуду мандрувала на Mercedes 170 S Грецією Фото: Iconic Auctioneers

Компактний седан Mercedes 170 S 1950 року зі зсувним дахом привезли з Греції. Тривалий час його власники не знали, що це авто Мерилін Монро, хоча в авто збереглася планка з ініціалами ММ.

Нинішній власник, який купив Mercedes 170 S 10 років тому, виявив набір багажу з ініціалами актриси, а потім знайшов страховий поліс, із автографом Мерилін Монро.

Автомобіль відреставрували до оригінального стану Фото: Iconic Auctioneers

Вдалося встановити, що зірка Голлівуду мандрувала на цьому Mercedes-Benz Грецією в із лютого по серпень 1956 року. На той час це вже був скромний і відносно недорогий автомобіль із застарілою конструкцією, адже в його основі лежить шасі середини 30-х років.

Після цього седан Mercedes 170 S пройшов повну реставрацію до ідеального стану. Кузов і салон авто ідеально виглядають, а пробіг становить 70,4 тис. км.

Зберігся набір багажу Мерилін Монро Фото: Iconic Auctioneers В авто виявили планку з ініціалами актриси Фото: Iconic Auctioneers

Під капотом досі встановлено рідний 1,7-літровий двигун потужністю 52 к. с. Із ним Mercedes 170 S здатен розвинути 122 км/год.

