Старовинний електромобіль і спорткар: на аукціон виставили авто знаменитого співака (фото)
У Великій Британії продаватимуть на аукціоні автомобілі з колекції співака Кріса Рі. Із молотка підуть мініатюрний електрокар та спортивне авто.
Співак Кріс Рі, який пішов із життя 22 грудня 2025 року, мав чималу колекцію автомобілів. Частину із них тепер вирішили продати. Про автівки розповіли на сайті аукціону Iconic Auctioneers.
Зокрема, з молотка піде нетиповий FIAT 500 1972 року. Кріс Рі зізнався якось, що це було його улюблене повсякденне авто – він їздив на ньому упродовж 20 років.
Із часом мініатюрне міське авто Кріса Рі перетворили на електромобіль. FIAT 500 отримав 35-сильний мотор та батарею, зібрану з модулів акумуляторів Tesla.
Дизайн та салон FIAT 500 при цьому не змінилися. За електрокар планують отримати від 10 000 до 14 000 фунтів стерлінгів ($13 300 – 18 600).
Друге авто Кріса Рі – купе Porsche 911 Carrera GTS 2022 року. Спорткар оснащений 3,0-літровою 480-сильною турбошісткою та роботом PDK, а його салон оздоблений шкірою та алькантарою.
Пробіг Porsche 911 Carrera GTS становить менш ніж 2000 км, тобто автомобіль фактично новий. За нього планують отримати 100 000 фунтів стерлінгів ($133 000).
