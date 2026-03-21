Потужні та брутальні: найвідоміші авто Чака Норріса (фото, відео)

Чак Норріс обирав авто, які ідеально пасували його образу сильного і міцного супермена. Фокус розповість про найкращі автомобілі легендарного актора.

Чак Норріс, який пішов із життя у віці 86 років, мав чималий гараж. Зазвичай актор і майстер бойових мистецтв обирав великі, міцні та потужні автомобілі американського виробництва, причому деякі машини створювали за його індивідуальним замовленням.

Улюблене авто Чака Норріса

Dodge Challenger 1970 року Фото: Mecum

Чак Норріс якось зізнався, що його улюблене авто – спортивний Dodge Challenger 1970 року. Культова модель була одна із найшвидших американських машин свого часу. Її комплектували потужними V8, а топовим був знаменитий 7,0-літровий Hemi на 425 сил.

Важливо

Пікап техаського рейнджера

Dodge Ram 1500 із серіалу "Вокер, техаський рейнджер" Фото: Скріншот

У серіалі "Вокер, техаський рейнджер" герой Чака Норріса їздив на пікапі Dodge Ram 1500 1995 року. Актор нерідко самостійно виконував трюки за кермом і авто настільки припало йому до душі, що він вирішив придбати його. До речі, пікап Чака Норріса не простий – оснащений величезним 8,0-літровим V10 (як у Dodge Viper) на 310 сил.

Відео дня

Кастомне авто Чака Норріса

Chevrolet Silverado доопрацювали спеціально для Чака Норріса

У 2012 році американські кастомайзери Diesel Brothers виконали тюнінг Chevrolet Silverado спеціально для Чака Норріса. За основу взяли пікап із 6,6-літровим 400-сильним турбодизелем, а назвали проєкт Truck Norris.

Пікап Chevrolet Silverado 2500HD отримав 40-дюймові позашляхові шини, посилену підвіску для бездоріжжя, сталеві бампери та додаткову оптику. Його пофарбували в кольори американського прапора та навіть створили логотипи із зображенням Чака Норріса. Авто стало героєм телешоу на каналі Discovery.

Shelby Cobra

Чак Норріс володів копією Shelby Cobra 427

Чак Норріс володів реплікою Shelby Cobra 427 — легендарного американського спорткара 60-х із 7,0-літровим V8 потужністю 425 сил. Оригінальна Cobra дуже дорога і рідкісна, проте численні компанії робили копії знаменитої моделі.

Важливо

Позашляховики і пікапи

Ford F-150 Raptor

Чак Норріс часто купував рамні моделі. На своєму ранчо в Техасі він тривалий час використовував пікап Ford F-150 1996 року – просте, надійне і витривале авто. Пізніше актор придбав новіші Ford F-150 Raptor і Ranger, а також розкішний позашляховик Cadillac Escalade 2014 року.

