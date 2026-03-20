86-річний Чак Норріс раптово помер після госпіталізації: що відомо

Відомий американський актор Чак Норріс помер у віці 86 років на Гаваях після госпіталізації. Перед смертю йому надавали невідкладну медичну допомогу, однак подробиці інциденту не розголошуються.

Чак, справжнє ім'я якого Карлос Рей Норріс, був госпіталізований після надзвичайної ситуації. Але з того часу, як повідомляється, він жартував та перебував в гарному настрої. Характер надзвичайної медичної ситуації, що сталася з ним, залишається невідомим. Вона сталася на острові Кауаї, острові на північний захід від Оаху. Схоже, що проблеми зі здоров'ям Чака виникли раптово, коли його бачили на тренуванні на острові в середу.

Кілька днів раніше він опублікував останній пост в Instagram, присвячений своєму дню народження. 86-річний спортсмен щойно святкував день народження на початку цього місяця, і він відзначив цю подію, опублікувавши відео в соціальних мережах, на якому він проводить спаринг із тренером. Родина актора підтвердила його смерть у заяві в соціальних мережах. Родина актора підтвердила його смерть у заяві в Instagram:

"З важким серцем наша родина повідомляє про раптову смерть нашого дорогого Чака Норріса вчора вранці. Ми хотіли б зберегти обставини приватними, але знайте, що він був поруч із родиною та відійшов у спокої".

За словами близьких, для широкої аудиторії він залишався легендарним майстром бойових мистецтв, актором і уособленням сили, тоді як для родини був турботливим чоловіком, люблячим батьком і дідусем, надійним братом і справжнім центром сімейного життя. Його життєвий шлях, за їх словами, був наповнений вірою, чітким відчуттям мети та глибокою відданістю тим, кого він любив.

"Своєю працею, дисципліною та добротою він надихнув мільйони людей у всьому світі та залишив глибокий слід у житті багатьох. Хоча наші серця розбиті, ми безмежно вдячні за життя, яке він прожив, і за незабутні моменти, які нам пощастило з ним розділити".

Окремо близькі подякували шанувальникам за любов і підтримку, які актор отримував упродовж життя, зазначивши, що він сприймав їх не просто як фанатів, а як друзів. Вони також згадали про його нещодавню госпіталізацію та висловили вдячність усім, хто надсилав слова підтримки та молитви. На завершення родина звернулася з проханням поважати їхню приватність у цей складний період і подякувала всім, хто розділяв із ними любов до Чака Норріса.

Зіркова кар’єра Чака Норріса розпочалася у 1970-х роках після його появи разом із Брюсом Лі у фільмі "Шлях дракона". Згодом він став відомим завдяки ролям у стрічках "Зниклий безвісти" та "Форс Дельта", які здобули широку популярність.

У 2000-х роках інтерес до актора відновився завдяки інтернет-мемам "Факти про Чака Норріса", що підкреслювали його силу та витривалість. Попри те, що в останні роки він рідше з’являвся публічно, актор зберіг велику кількість прихильників у мережі.