Чака Норріса терміново госпіталізували на Гаваях: ЗМІ розкрили, у якому стані актор

Відомого актора та спортсмена Чака Норріса терміново госпіталізували на Гаваях. За наявною інформацією, його стан стабільний, а сам Норріс перебуває у позитивному настрої.

За даними видання TMZ, інцидент стався на острові Кауаї, де актор перебував останнім часом. Зокрема, джерела, близькі до ситуації, повідомили, що протягом останньої доби виникла невідкладна ситуація, яка потребувала швидкого втручання. Точний характер проблеми зі здоров’ям наразі не розкривається, проте очевидці запевняють, що Норріс залишається бадьорим і спокійним.

Також у TMZ додали, що незадовго до госпіталізації Чак продовжував активно тренуватися на острові. Один із його друзів розповів, що в середу спілкувався з актором телефоном і зафіксував, що Норріс перебував у гарному настрої та навіть жартував.

"Ми не знаємо характеру цієї надзвичайної ситуації; проте, нам сказали, що Чак у гарному настрої. Що б там не сталося, це мало статися швидко, бо в середу нам сказали, що він тренувався на острові… друг Чака розмовляв з ним телефоном, і нам сказали, що Чак був у гарному настрої та жартував", — йдеться в публікації.

Так, нещодавно 86-річний артист святкував свій день народження. Ба більше, у своїх соціальних мережах він поділився відео, на якому проводить спаринг із тренером.

Раніше Фокус писав, що 85-річний голлівудський актор Чак Норріс підкорив вершину гори Лассен у Каліфорнії висотою понад 3 тисячі метрів. Він опублікував фотозвіт у Facebook і показав себе у спортивному образі з рюкзаком за плечима.

Також повідомлялося, що у 2024 році мати голівудського актора Вільма померла у віці 103 років. У своєму пості він назвав її "жінкою непохитної віри, променем світла", додавши, що "її любов відображає Божу благодать".