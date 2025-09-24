Легенда кіно: 85-річний Чак Норріс здивував своїм зовнішнім виглядом (фото)

85-річний голлівудський актор Чак Норріс продовжує вражати своєю фізичною витривалістю. Нещодавно він підкорив каліфорнійську вершину висотою понад три кілометри.

Зірка легендарних бойовиків Чак Норріс довів, що вік — лише цифра, здійснивши складне гірське сходження та поділившись емоціями з фанатами. Актор опублікував фотозвіт про свою пригоду в Facebook, де постав у спортивному образі з рюкзаком за плечима.

Майстер бойових мистецтв піднявся на гору Лассен у Каліфорнії, висота якої сягає 3187 метрів. Чак Норріс також розповів, що це місце має для нього особливу цінність через сімейні зв'язки та теплі спогади.

"Мені вкотре пощастило піднятися на гору. Було важко бачити руйнування після пожежі Діксі 2021 року, але навіть вона не змогла затьмарити красу цього парку", — поділився враженнями актор.

Чак Норріс у горах

Зірка також розкрив особистий контекст свого захоплення.

"Прогулянка цими стежками викликала стільки чудових спогадів. Моя дружина виросла в цій місцевості, і я завжди буду вдячний їй за те, що вона відкрила для мене такі надзвичайні місця", — написав Чак.

85-річний голлівудський актор Чак Норріс Фото: Facebook

85-річний актор продемонстрував неабияку фізичну підготовку, яка дозволила йому успішно подолати складний маршрут у гірській місцевості.

