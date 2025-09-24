Поддержите нас UA
Легенда кино: 85-летний Чак Норрис удивил своим внешним видом (фото)

Чак Норрис, актер
85-летний голливудский актер Чак Норрис | Фото: Facebook

85-летний голливудский актер Чак Норрис продолжает поражать своей физической выносливостью. Недавно он покорил калифорнийскую вершину высотой более трех километров.

Звезда легендарных боевиков Чак Норрис доказал, что возраст — лишь цифра, совершив сложное горное восхождение и поделившись эмоциями с фанатами. Актер опубликовал фотоотчет о своем приключении в Facebook, где предстал в спортивном образе с рюкзаком за плечами.

Мастер боевых искусств поднялся на гору Лассен в Калифорнии, высота которой достигает 3187 метров. Чак Норрис также рассказал, что это место имеет для него особую ценность из-за семейных связей и теплых воспоминаний.

"Мне в очередной раз повезло подняться на гору. Было трудно видеть разрушения после пожара Дикси 2021 года, но даже он не смог затмить красоту этого парка", — поделился впечатлениями актер.

Чак Норрис в горах

Звезда также раскрыл личный контекст своего увлечения.

"Прогулка по этим тропам вызвала столько замечательных воспоминаний. Моя жена выросла в этой местности, и я всегда буду благодарен ей за то, что она открыла для меня такие необыкновенные места", — написал Чак.

Чак Норрис
85-летний голливудский актер Чак Норрис
Фото: Facebook

85-летний актер продемонстрировал хорошую физическую подготовку, которая позволила ему успешно преодолеть сложный маршрут в горной местности.

