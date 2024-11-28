Чак Норрис трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы (фото)

Джина О'Келли стала второй женой мастера боевых искусств. До этого союза он был женат на Диане Холечек.

84-летний американский актер Чак Норрис отметил 26-ю годовщину свадьбы с 61-летней моделью Джиной О'Келли. Архивными кадрами с возлюбленной мастер боевых искусств поделился в Instagram.

"С 26-й годовщиной свадьбы, моя прекрасная жена! Ты всегда наполняешь мою жизнь радостью, любовью и бесчисленными прекрасными моментами. Я очень благодарен и счастлив просыпаться с самой невероятной женщиной, которой благословил меня Господь. Каждое мгновение с тобой несказанно бесценно для меня. Я люблю тебя, Джина. Всегда и навсегда", — написал Норрис.

В частности, актер показал кадры свадьбы в 1998 году с младшей на 23 года возлюбленной. Также супруги искренне улыбались на свежих кадрах в заведении и на природе.

Джина стала второй женой мастера боевых искусств. До этого союза он был женат на Диане Холечек (1958-1989).

Чак Норрис с женой

От Джины О'Келли у Чака Норриса есть близнецы. Всего у американского актера 13 внуков.

Напомним, Чак Норрис показал свою 102-летнюю мать.

Также Фокус писал о 84-м дне рождения Чака Норриса.