Все еще может стать героем боевика: Чак Норрис отпраздновал 84-летие

Легендарный Чак Норрис опубликовал фото в день рождения. И заявил, что чувствует себя на 48 лет.

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Чак Норрис, звезда боевиков и многочисленных шуток и мемов, отпраздновал 84 день рождения. Актер и мастер боевых искусств отправился в Instagram, чтобы поделиться со своими 1,6 миллионами подписчиков видео, где он наносил удары по тяжелой груше. Об этом пишет Daily Mail.

"Знаете, мне сегодня 84, но я чувствую, что мне 48", — сказал Норрис со смехом.

Видео Чака Норриса

Пост получил более 372 тысяч лайков и более 11 тысяч комментариев, многие из которых оставили фанаты, исполняющие свои собственные версии сатирических шуток из серии "Факты о Чаке Норрисе".

Норрис также поблагодарил всех за поздравления и отметил, что чувствует себя хорошо, продолжает заниматься спортом и "остается активным". С праздником его поздравили коллеги вроде Дольфа Лундгрена и Грега Ли.

Чак Норрис и Дольф Лундгрен

А режиссер Джастин Тейт, оставил комментарий в форме шутливых "Фактов о Чаке Норрисе", которые начали появляться в 2005 году на форумах Something Awful и с тех пор стали Интернет-феноменом. В октябре 2009 года Норрис написал свою собственную "Официальную книгу фактов о Чаке Норрисе".

Чак Норрис с женой и детьми

"Чак Норрис не стареет, возраст боится подкрасться к нему", — написал Тейт в своем комментарии.

Другие пошутили, что "Чак Норрис, единственный человек, который ударил циклопа между глаз".

А известный тренер Скотт Фрэнсис пошутил: "На этом видео он нанес 4566 ударов, но наши глаза позволяют нам увидеть лишь парочку".

Кто такой Чак Норрис

Карлос Рэй Норрис родился в городке Райан, штат Оклахома. Его отец – ирландец, а мать – из племени индейцев чероки.

Свое прозвище Чак молодой человек получил, когда записался в ряды военно-воздушных сил и в 1959 году был направлен в Южную Корею. Чак – это сокращение от английского варианта имени Карлос — Чарльз. Спортом и боевыми искусствами он занялся от скуки.

Через три года, к тому моменту, когда он покинул службу в армии, он уже был обладателем черного пояса.

Чак Норрис в молодости Фото: Chuck Norris/Facebook

В 1963 году Чак Норрис открыл первую школу каратэ, год спустя — вторую. В 1968 году он стал чемпионом мира по каратэ в полутяжелом весе и сохранял это звание в течение семи лет.

Он тренировался вместе с Брюсом Ли и Стивом Маккуином. А потом и сам дебютировал в кино. Его первым фильмом стал "Путь дракона" 1972 года. Чак был женат дважды. Со своей первой супругой Дианой Холечек он заключил брак в 18 лет. У пары – трое детей. После 30 лет Чак и Диана развелись.

Вторая свадьба Чака Норриса

От второй жены, модели Джины О’Келли, которая на 23 года младше его, у Чака есть близнецы. Всего у суперзвезды 13 внуков.

Напомним, в прошлом году Чак показывал фото со своей матерью Вильмой, которой тогда исполнилось 102 года.