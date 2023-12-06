83-летний Чак Норисс показал кадры из своего нового боевика

Несмотря на почтенный возраст, Чак продолжает сниматься в кино.

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Легендарный 83-летний американский исполнитель главных ролей в фильмах-боевиках Чак Норрис через 10 лет после перерыва снова стал актером одного из боевиков. Фото из нового боевика, где он снова сыграл роль актер обнародовал у себя в инстаграме.

"Я снова в строю вместе с Дереком Тингом и Марком Сингером в фильме "Агент-разведчик", который выйдет в следующем году. Вот несколько фотографий BTS одной из моих боевых сцен, с хореографией моего сына Дакоты. Я не могу дождаться, пока вы все это увидите. Оставайтесь на связи! Благослови Боже, Чак Норрис", — написал актер.

Известно, что научно-фантастический фильме Agent Recon появится на экранах уже в 2024 году. В фильме 83-летний Чак Норрис сыграет роль командира Алаистра. По сценарию ему досталась секретная правительственная миссия в Нью-Мексико, которую выполнить конечно будет не так просто. Известно также, что цель этой миссии выяснить энергетическое аномальное явление, которое обнаружили на базе.

В ходе миссии стало известно, что зафиксированная аномалия намного опаснее чем ожидалось, а происходит оно от инопланетной расы, которую контролирует загадочное существо.

Известно, что в фильме к Чаку Норрису присоединится 75-летний Марк Сингер, известный ролью в фильме "Стрела". В этой картине он сыграет роль полковника, который возглавляет элитный отряд. Также в актерский состав вошел Дерек Тинг, который ранее сыграл роль в "Агент Апокалипсиса". На этот раз ему досталась роль солдата с особыми способностями. В фильме актерский состав продемонстрирует противостояние новой угрозе, которая как всегда угрожает существованию человечества.

Напомним, Бритни Спирс имеет редкое заболевание .