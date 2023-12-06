83-річний Чак Норісс показав кадри з свого нового бойовика

Попри поважний вік, Чак продовжує зніматися у кіно.

Related video

Легендарний 83-річний американський виконавець головних ролей у фільмах-бойовиках Чак Норріс через 10 років після перерви знову став актором одного із бойовиків. Фото з нового бойовика, де він знову зіграв роль актор оприлюднив у себе в інстаграмі.

"Я знову в строю разом із Дереком Тінгом і Марком Сінгером у фільмі "Агент-розвідник", який вийде наступного року. Ось кілька фотографій BTS однієї з моїх бойових сцен, з хореографією мого сина Дакоти. Я не можу дочекатися, поки ви всі це побачите. Залишайтеся на зв'язку! Благослови Боже, Чак Норріс", — написав актор.

Відомо, що науково-фантастичний фільмі Agent Recon з’явиться на екранах вже у 2024 році. У фільмі 83-річний Чак Норріс зіграє роль командира Алаїстра. За сценарієм йому дісталася секретна урядова місія в Нью-Мексико, яку виконати звісно буде не так просто. Відомо також, що на меті ця місія має з’ясувати енергетичне аномальне явище, яке виявили на базі.

У ході місії стало відомо, що зафіксована аномалія набагато небезпечніша ніж очікувалося, а походить воно від інопланетної раси, якою контролює загадкова істота.

Відомо, що у фільмі до Чака Норріса приєднається 75-річний Марк Сінгер, відомий роллю у фільмі "Стріла". У цій картині він зіграє роль полковника, який очолює елітний загін. Також до акторського складу увійшов Дерек Тінг, який раніше зіграв роль у "Агент Апокаліпсису". Цього разу йому дісталася роль солдата з особливими здібностями. У фільмі акторський склад продемонструє протистояння новій загрозі, яка як завжди загрожує існуванню людства.

Нагадаємо, Брітні Спірс має рідкісне захворювання.