Брітні Спірс має рідкісне захворювання - ЗМІ

Співачка продовжує лякати шанувальників своїми агресивними танцями

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Шанувальники 42-річної американської співачки Брітні Спірс припустили, що співачка має психіатричне захворювання, яке проявляється у зірки в її агресивних танцях.

Некомерційна організація "Akathisia Alliance for Education and Research" вирішила дати пояснення дивакуватій поведінці Брітні та її шаленим танцям, які часто лякають шанувальників її емоційністю.

Так, вони стверджують, що зірка може мати рідкісне захворювання — акатизію. За довідкою з мережі, можна дізнатися, що це синдром, який супроводжується періодичним або постійним бажанням постійно рухатися, або змінювати позу. Проявляється у хворих, які не можуть довго всидіти на одному місці.

Шанувальники зірки припускають, що прояв даної хвороби могли спричинити препарати, які співачка приймала у психіатричній лікарні.

Як стверджує дослідницька група, дана хворобєння, саме через це хвора особа починає активно рухатися, щоб позбутися болісних відчутті. Найгірше те, що дана хвороба може призвести до самогубства, що набільше лякає шанувальників.

Відзначимо, що у 2019 році Спірс вимушено була госпіталізована до психлікарні, саме там співачка отримувала різні препарати, які і могли спровокувати прояв хвороби. Саме після лікування у Спірс почали проявлятися дивакуваті витівки, які вона демонструє в своєму блозі.

Нагадаємо, Собака Брітні Спірс зіпсував їй день народження.