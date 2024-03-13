Все ще може стати героєм бойовика: Чак Норріс відсвяткував 84-річчя

Легендарний Чак Норріс опублікував фото в день народження. І заявив, що почувається на 48 років.

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Чак Норріс, зірка бойовиків і численних жартів та мемів, відсвяткував 84 день народження. Актор і майстер бойових мистецтв вирушив до Instagram, щоб поділитися зі своїми 1,6 мільйонами підписників відео, де він завдавав ударів по важкій груші. Про це пише Daily Mail.

"Знаєте, мені сьогодні 84, але я відчуваю, що мені 48", — сказав Норріс зі сміхом.

Відео Чака Норріса

Пост отримав понад 372 тисячі лайків і понад 11 тисяч коментарів, багато з яких залишили фанати, які виконують свої власні версії сатиричних жартів із серії "Факти про Чака Норріса".

Норріс також подякував усім за привітання і зазначив, що почувається добре, продовжує займатися спортом і "залишається активним". Зі святом його привітали колеги на кшталт Дольфа Лундгрена та Грега Лі.

Чак Норріс і Дольф Лундгрен

А режисер Джастін Тейт, залишив коментар у формі жартівливих "Фактів про Чака Норріса", які почали з'являтися 2005 року на форумах Something Awful і відтоді стали Інтернет-феноменом. У жовтні 2009 року Норріс написав свою власну "Офіційну книгу фактів про Чака Норріса".

Чак Норріс із дружиною та дітьми

"Чак Норріс не старіє, вік боїться підкрастися до нього", — написав Тейт у своєму коментарі.

Інші пожартували, що "Чак Норріс, єдина людина, яка вдарила циклопа між очей".

А відомий тренер Скотт Френсіс пожартував: "На цьому відео він завдав 4566 ударів, але наші очі дають нам змогу побачити лише парочку".

Хто такий Чак Норріс

Карлос Рей Норріс народився в містечку Раян, штат Оклахома. Його батько — ірландець, а мати — з племені індіанців черокі.

Своє прізвисько Чак молодий чоловік отримав, коли записався до лав військово-повітряних сил і 1959 року був направлений до Південної Кореї. Чак — це скорочення від англійського варіанта імені Карлос — Чарльз. Спортом і бойовими мистецтвами він зайнявся від нудьги.

Через три роки, до того моменту, коли він залишив службу в армії, він уже був володарем чорного пояса.

Чак Норріс у молодості Фото: Chuck Norris/Facebook

1963 року Чак Норріс відкрив першу школу карате, рік потому — другу. У 1968 році він став чемпіоном світу з карате в напівважкій вазі і зберігав це звання протягом семи років.

Він тренувався разом із Брюсом Лі та Стівом Макквіном. А потім і сам дебютував у кіно. Його першим фільмом став "Шлях дракона" 1972 року. Чак був одружений двічі. Зі своєю першою дружиною Діаною Холечек він уклав шлюб у 18 років. У пари — троє дітей. Після 30 років Чак і Діана розлучилися.

Друге весілля Чака Норріса

Від другої дружини, моделі Джини О'Келлі, яка на 23 роки молодша за нього, у Чака є близнюки. Загалом у суперзірки 13 онуків.

Нагадаємо, минулого року Чак показував фото зі своєю матір'ю Вільмою, якій тоді виповнилося 102 роки.