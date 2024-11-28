Чак Норріс зворушливо привітав дружину з річницею весілля (фото)
Джина ОʼКеллі стала другою дружиною майстра бойових мистецтв. До цього союзу він був одружений з Діаною Холечек.
84-річний американський актор Чак Норріс відзначив 26-ту річницю весілля з 61-річною моделлю Джиною ОʼКеллі. Архівними кадрами з коханою майстер бойових мистецтв поділився в Instagram.
"З 26-ю річницею весілля, моя прекрасна дружино! Ти завжди наповнюєш моє життя радістю, коханням та незліченними прекрасними моментами. Я дуже вдячний та щасливий прокидатися з найнеймовірнішою жінкою, якою благословив мене Господь. Кожна мить з тобою невимовно безцінна для мене. Я кохаю тебе, Джино. Довіку і назавжди", — написав Норріс.
Зокрема, актор показав кадри весілля у 1998 році з молодшою на 23 роки коханою. Також подружжя щиро посміхалося на свіжих кадрах в закладі та на природі.
Джина стала другою дружиною майстра бойових мистецтв. До цього союзу він був одружений з Діаною Холечек (1958-1989).
Від Джини О'Келлі у Чака є близнюки. Загалом у суперзірки 13 онуків.
Нагадаємо, Чак Норріс показав свою 102-річну матір.
Також Фокус писав про 84-й день народження Чака Норріса.