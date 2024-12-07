"Была женщиной непоколебимой веры": в возрасте 103 лет умерла мать Чака Норриса (фото)

Актер Чак Норрис потерял родного человека. В своей публикации он отдал дань уважения своей матери Вильме, которая всегда поддерживала его.

Голливудский актер Чак Норрис в пятницу, 6 декабря, поделился с поклонниками в Instagram печальной новостью. Звезда "Ювелира" сообщил, что его мать Вильма умерла в возрасте 103 лет.

84-летний актер в своем посте назвал маму "женщиной непоколебимой веры, лучом света", добавив, что "ее любовь отражает Божью благодать". Кроме того, Норрис поделился несколькими архивными семейными снимками, сделанными в разные периоды жизни.

Чак Норрис со своей мамой

"Наша мама была женщиной непоколебимой веры, лучом света в нашей жизни, и ее любовь отражала Божью благодать. Когда мы росли, ее смех наполнял наш дом радостью, а ее объятия давали нам чувство безопасности, которое мы будем лелеять вечно. У нее был замечательный способ заставить каждого почувствовать себя особенным, часто ставя потребности других выше своих собственных. С самых ранних моих воспоминаний она учила меня важности доброты и сострадания… Мы любим тебя, мама. До новой встречи", — написал знаменитый актер.

Что известно о Чаке Норрисе

Норрис родился 10 марта 1940 года в городке Райан, штат Оклахома, в семье Вильмы и Рэя Ди Норриса. Его мать происходила из племени индейцев чероки, а отец — чистокровным ирландцем. Чак был старшим ребенком в семье; у него есть два младших брата — Виланд и Аарон. Когда будущей звезде Голливуда было 16 лет, его родители развелись. Его и братьев воспитывала только мама. Чак начинал как мастер боевых искусств, которыми занимается по сей день.

Он обучал знаменитостей боевым искусствам для фильмов, а затем, в 1968 году, получил небольшую роль в фильме "Команда разрушителей". Через четыре года знаменитый Брюс Ли дал ему роль в фильме "Путь дракона". После чего карьера Норриса пошла вверх. Он сыграл во многих знаменитых боевиках. Наиболее известными фильмами стали: "Безмолвная ярость", "Вынужденная месть", "Одинокий волк Маккуэйд", "Вторжение в США", "Отряд Дельта", "Огнеход", "Кодекс молчания". Но наибольшую известность ему принес телесериал "Уокер, техасский рейнджер", в котором он снимался с 1993 по 2001 год. Его последнее появление в 2012 году в фильме "Неудержимые 2".

Кроме съемок в кино и занятий боевыми искусствами Чак был увлечен философией, религией, западной художественной литературой, а его биографическая книга "Патриотизм черного пояса: как пробудить Америку", написанная в 2008 году, стала настоящим бестселлером.

Ранее, 28 ноября, Фокус писал о том, что Чак Норрис трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы.