"Була жінкою непохитної віри": у віці 103 років померла мати Чака Норріса (фото)

Актор Чак Норріс втратив рідну людину. У своїй публікації він віддав данину поваги своїй матері Вільмі, яка завжди підтримувала його.

Голлівудський актор Чак Норріс у п'ятницю, 6 грудня, поділився з шанувальниками в Instagram сумною новиною. Зірка "Ювеліра" повідомив, що його мати Вільма померла у віці 103 років.

84-річний актор у своєму пості назвав маму "жінкою непохитної віри, променем світла", додавши, що "її любов відображає Божу благодать". Крім того, Норріс поділився кількома архівними сімейними знімками, зробленими в різні періоди життя.

Чак Норріс зі своєю мамою

"Наша мама була жінкою непохитної віри, променем світла в нашому житті, і її любов відображала Божу благодать. Коли ми зростали, її сміх наповнював наш дім радістю, а її обійми давали нам відчуття безпеки, яке ми плекатимемо вічно. У неї був чудовий спосіб змусити кожного відчути себе особливим, часто ставлячи потреби інших вище за свої власні. З ранніх моїх спогадів вона навчала мене важливості доброти і співчуття... Ми любимо тебе, мамо. До нової зустрічі", — написав знаменитий актор.

Що відомо про Чака Норріса

Норріс народився 10 березня 1940 року в містечку Раян, штат Оклахома, у сім'ї Вільми і Рея Ді Норріса. Його мати походила з племені індіанців черокі, а батько — чистокровним ірландцем. Чак був старшою дитиною в сім'ї; у нього є два молодших брати — Віланд і Аарон. Коли майбутній зірці Голлівуду було 16 років, його батьки розлучилися. Його і братів виховувала тільки мама. Чак починав як майстер бойових мистецтв, якими займається донині.

Він навчав знаменитостей бойових мистецтв для фільмів, а потім, 1968 року, отримав невелику роль у фільмі "Команда руйнівників". Через чотири роки знаменитий Брюс Лі дав йому роль у фільмі "Шлях дракона". Після чого кар'єра Норріса пішла вгору. Він зіграв у багатьох знаменитих бойовиках. Найвідомішими фільмами стали: "Мовчазна лють", "Вимушена помста", "Самотній вовк МакКвейд", "Вторгнення в США", "Загін Дельта", "Вогнехід", "Кодекс мовчання". Але найбільшу популярність йому приніс телесеріал "Вокер, техаський рейнджер", в якому він знімався з 1993 по 2001 рік. Його остання поява 2012 року у фільмі "Нестримні 2".

Крім зйомок у кіно і занять бойовими мистецтвами, Чак був захоплений філософією, релігією, західною художньою літературою, а його біографічна книжка "Патріотизм чорного пояса: як пробудити Америку", написана 2008 року, стала справжнім бестселером.

Раніше, 28 листопада, Фокус писав про те, що Чак Норріс зворушливо привітав дружину з річницею весілля.