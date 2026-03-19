Чака Норриса срочно госпитализировали на Гавайях: СМИ раскрыли, в каком состоянии актер

Известного актера и спортсмена Чака Норриса срочно госпитализировали на Гавайях. По имеющейся информации, его состояние стабильное, а сам Норрис находится в позитивном настроении.

По данным издания TMZ, инцидент произошел на острове Кауаи, где актер находился в последнее время. В частности, источники, близкие к ситуации, сообщили, что в течение последних суток возникла неотложная ситуация, которая требовала быстрого вмешательства. Точный характер проблемы со здоровьем пока не раскрывается, однако очевидцы уверяют, что Норрис остается бодрым и спокойным.

Также в TMZ добавили, что незадолго до госпитализации Чак продолжал активно тренироваться на острове. Один из его друзей рассказал, что в среду общался с актером по телефону и зафиксировал, что Норрис находился в хорошем настроении и даже шутил.

"Мы не знаем характера этой чрезвычайной ситуации; однако, нам сказали, что Чак в хорошем настроении. Что бы там ни произошло, это должно было произойти быстро, потому что в среду нам сказали, что он тренировался на острове... друг Чака разговаривал с ним по телефону, и нам сказали, что Чак был в хорошем настроении и шутил", — говорится в публикации.

Так, недавно 86-летний артист праздновал свой день рождения. Более того, в своих социальных сетях он поделился видео, на котором проводит спарринг с тренером.

Ранее Фокус писал, что 85-летний голливудский актер Чак Норрис покорил вершину горы Лассен в Калифорнии высотой более 3 тысяч метров. Он опубликовал фотоотчет в Facebook и показал себя в спортивном образе с рюкзаком за плечами.

Также сообщалось, что в 2024 году мать голливудского актера Вильма умерла в возрасте 103 лет. В своем посте он назвал ее "женщиной непоколебимой веры, лучом света", добавив, что "ее любовь отражает Божью благодать".