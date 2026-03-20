86-летний Чак Норрис внезапно умер после госпитализации: что известно

Известный американский актер Чак Норрис умер в возрасте 86 лет на Гавайях после госпитализации. Перед смертью ему оказывали неотложную медицинскую помощь, однако подробности инцидента не разглашаются.

Чак Норрис умер после того, как появилась информация о его экстренной госпитализации. Накануне актер перенес неотложное медицинское состояние, после чего его доставили в больницу, но спасти его не удалось, сообщает TMZ.

Чак, настоящее имя которого Карлос Рэй Норрис, был госпитализирован после чрезвычайной ситуации. Но с тех пор, как сообщается, он шутил и находился в хорошем настроении. Характер чрезвычайной медицинской ситуации, произошедшей с ним, остается неизвестным. Она произошла на острове Кауаи, острове к северо-западу от Оаху. Похоже, что проблемы со здоровьем Чака возникли внезапно, когда его видели на тренировке на острове в среду.

Несколькими днями ранее он опубликовал последний пост в Instagram, посвященный своему дню рождения. 86-летний спортсмен только что праздновал день рождения в начале этого месяца, и он отметил это событие, опубликовав видео в социальных сетях, на котором он проводит спарринг с тренером. Семья актера подтвердила его смерть в заявлении в социальных сетях. Семья актера подтвердила его смерть в заявлении в Instagram:

"С тяжелым сердцем наша семья сообщает о внезапной смерти нашего дорогого Чака Норриса вчера утром. Мы хотели бы сохранить обстоятельства частными, но знайте, что он был рядом с семьей и отошел в покой".

По словам близких, для широкой аудитории он оставался легендарным мастером боевых искусств, актером и олицетворением силы, тогда как для семьи был заботливым мужем, любящим отцом и дедушкой, надежным братом и настоящим центром семейной жизни. Его жизненный путь, по их словам, был наполнен верой, четким чувством цели и глубокой преданностью тем, кого он любил.

"Своим трудом, дисциплиной и добротой он вдохновил миллионы людей во всем мире и оставил глубокий след в жизни многих. Хотя наши сердца разбиты, мы бесконечно благодарны за жизнь, которую он прожил, и за незабываемые моменты, которые нам посчастливилось с ним разделить".

Отдельно близкие поблагодарили поклонников за любовь и поддержку, которые актер получал на протяжении жизни, отметив, что он воспринимал их не просто как фанатов, а как друзей. Они также вспомнили о его недавней госпитализации и выразили благодарность всем, кто присылал слова поддержки и молитвы. В завершение семья обратилась с просьбой уважать их приватность в этот сложный период и поблагодарила всех, кто разделял с ними любовь к Чаку Норрису.

Звездная карьера Чака Норриса началась в 1970-х годах после его появления вместе с Брюсом Ли в фильме "Путь дракона". Впоследствии он стал известным благодаря ролям в лентах "Пропавший без вести" и "Форс Дельта", которые получили широкую известность.

В 2000-х годах интерес к актеру возобновился благодаря интернет-мемам "Факты о Чаке Норрисе", которые подчеркивали его силу и выносливость. Несмотря на то, что в последние годы он реже появлялся публично, актер сохранил большое количество поклонников в сети.

Напомним, что ранее появлялась информация о срочной госпитализации Чака Норриса на Гавайях после внезапного ухудшения состояния.

Ранее мы также информировали, что семья Брюса Уиллиса продолжает делиться новостями о состоянии актера, в частности публикуя трогательные фото с внучкой. Такие публикации регулярно появляются в сети и привлекают внимание поклонников, которые следят за жизнью актера после завершения его карьеры.