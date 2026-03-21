Мощные и брутальные: самые известные авто Чака Норриса (фото, видео)

Чак Норрис выбирал авто, которые идеально подходили его образу сильного и крепкого супермена. Фокус расскажет о лучших автомобилях легендарного актера.

Чак Норрис, который ушел из жизни в возрасте 86 лет, имел немалый гараж. Обычно актер и мастер боевых искусств выбирал большие, прочные и мощные автомобили американского производства, причем некоторые машины создавались по его индивидуальному заказу.

Любимая машина Чака Норриса

Dodge Challenger 1970 года Фото: Mecum

Чак Норрис как-то признался, что его любимое авто — спортивный Dodge Challenger 1970 года. Культовая модель была одной из самых быстрых американских машин своего времени. Ее комплектовали мощными V8, а топовым был знаменитый 7,0-литровый Hemi на 425 сил.

Пикап техасского рейнджера

Dodge Ram 1500 из сериала "Уокер, техасский рейнджер" Фото: Скриншот

В сериале "Уокер, техасский рейнджер" герой Чака Норриса ездил на пикапе Dodge Ram 1500 1995 года. Актер нередко самостоятельно выполнял трюки за рулем и авто настолько пришлось ему по душе, что он решил приобрести его. Кстати, пикап Чака Норриса не простой — оснащен огромным 8,0-литровым V10 (как у Dodge Viper) на 310 сил.

Кастомное авто Чака Норриса

Chevrolet Silverado доработали специально для Чака Норриса

В 2012 году американские кастомайзеры Diesel Brothers выполнили тюнинг Chevrolet Silverado специально для Чака Норриса. За основу взяли пикап с 6,6-литровым 400-сильным турбодизелем, а назвали проект Truck Norris.

Пикап Chevrolet Silverado 2500HD получил 40-дюймовые внедорожные шины, усиленную подвеску для бездорожья, стальные бамперы и дополнительную оптику. Его покрасили в цвета американского флага и даже создали логотипы с изображением Чака Норриса. Авто стало героем телешоу на канале Discovery.

Shelby Cobra

Чак Норрис владел копией Shelby Cobra 427

Чак Норрис владел репликой Shelby Cobra 427 — легендарного американского спорткара 60-х с 7,0-литровым V8 мощностью 425 сил. Оригинальная Cobra очень дорогая и редкая, однако многочисленные компании делали копии знаменитой модели.

Внедорожники и пикапы

Ford F-150 Raptor

Чак Норрис часто покупал рамные модели. На своем ранчо в Техасе он долгое время использовал пикап Ford F-150 1996 года — простое, надежное и выносливое авто. Позже актер приобрел более новые Ford F-150 Raptor и Ranger, а также роскошный внедорожник Cadillac Escalade 2014 года.

