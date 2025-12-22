Автор хіта про Різдво: помер британський музикант Кріс Рі

Британський співак і гітарист Кріс Рі помер у віці 74 років. За словами представника родини, він пішов з життя в лікарні після короткочасної хвороби.

Про смерть Кріса Рі повідомляє 22 грудня Sky News. Журналісти дізналися про смерть музиканта від його дружини та двох дітей.

"Він мирно помер сьогодні в лікарні після короткочасної хвороби в оточенні своєї родини", — розповіли члени сім'ї.

Журналісти нагадали, що у Рі раніше діагностували рак підшлункової залози — 2001 року залозу видалили, а у 2016-му музикант пережив інсульт.

"Після того, як у тебе заберуть підшлункову залозу, решта твого життя пролягає через її відсутність, що іноді буває досить жахливо, але я все ще тут", — казав він в інтерв’ю 2014 року.

Під час виступу в Оксфорді 2017 року Рі втрачав свідомість на сцені.

Британський співак і гітарист Кріс Рі Фото: Wikipedia

Чим відомий Кріс Рі

Крістофер Ентон Рі в місті Мідлсбро на північному сході Англії. Його батько був за походженням італійцем, а мати — ірландкою. Гітару до рук майбутній музикант взяв лише на 21 рік життя.

Дебютний альбом Whatever Happened To Benny Santini? вийшов у 1978 році. Справжня слава прийшла до Рі у 1970-1980-х роках завдяки хітам Fool (If You Think It's Over), Let's Dance та The Road To Hell. Композиція Fool (If You Think It's Over) була номінована на премію "Греммі".

Альбом The Road To Hell 1989 року зробив Рі однією з найбільших зірок у Великій Британії, особливо серед чоловічої аудиторії. The Road To Hell і Auberge 1991 року посідали в британських чартах перше місце.

Та насамперед Рі відомий завдяки своєму хіту 1986 року "Driving Home For Christmas", який став популярною святковою піснею.

Хіт Кріса Рі "Driving Home For Christmas"

