Автор хита о Рождестве: умер британский музыкант Крис Ри

Британский певец и гитарист Крис Ри умер в возрасте 74 лет. По словам представителя семьи, он ушел из жизни в больнице после кратковременной болезни.

О смерти Криса Ри сообщает 22 декабря Sky News. Журналисты узнали о смерти музыканта от его жены и двух детей.

"Он мирно умер сегодня в больнице после кратковременной болезни в окружении своей семьи", — рассказали члены семьи.

Журналисты напомнили, что у Ри ранее диагностировали рак поджелудочной железы — в 2001 году железу удалили, а в 2016-м музыкант пережил инсульт.

"После того, как у тебя заберут поджелудочную железу, остальная часть твоей жизни пролегает из-за ее отсутствия, что иногда бывает довольно ужасно, но я все еще здесь", — говорил он в интервью 2014 года.

Во время выступления в Оксфорде в 2017 году Ри терял сознание на сцене.

Британский певец и гитарист Крис Ри Фото: Wikipedia

Чем известен Крис Ри

Кристофер Энтон Ри в городе Мидлсбро на северо-востоке Англии. Его отец был по происхождению итальянцем, а мать — ирландкой. Гитару в руки будущий музыкант взял лишь на 21 год жизни.

Дебютный альбом Whatever Happened To Benny Santini? вышел в 1978 году. Настоящая слава пришла к Ри в 1970-1980-х годах благодаря хитам Fool (If You Think It's Over), Let's Dance и The Road To Hell. Композиция Fool (If You Think It's Over) была номинирована на премию "Грэмми".

Альбом The Road To Hell 1989 года сделал Ри одной из самых больших звезд в Великобритании, особенно среди мужской аудитории. The Road To Hell и Auberge 1991 года занимали в британских чартах первое место.

Но прежде всего Ри известен благодаря своему хиту 1986 года "Driving Home For Christmas", который стал популярной праздничной песней.

Хит Криса Ри "Driving Home For Christmas"

