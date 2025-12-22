Автор хита о Рождестве: умер британский музыкант Крис Ри
Британский певец и гитарист Крис Ри умер в возрасте 74 лет. По словам представителя семьи, он ушел из жизни в больнице после кратковременной болезни.
О смерти Криса Ри сообщает 22 декабря Sky News. Журналисты узнали о смерти музыканта от его жены и двух детей.
"Он мирно умер сегодня в больнице после кратковременной болезни в окружении своей семьи", — рассказали члены семьи.
Журналисты напомнили, что у Ри ранее диагностировали рак поджелудочной железы — в 2001 году железу удалили, а в 2016-м музыкант пережил инсульт.
"После того, как у тебя заберут поджелудочную железу, остальная часть твоей жизни пролегает из-за ее отсутствия, что иногда бывает довольно ужасно, но я все еще здесь", — говорил он в интервью 2014 года.
Во время выступления в Оксфорде в 2017 году Ри терял сознание на сцене.
Чем известен Крис Ри
Кристофер Энтон Ри в городе Мидлсбро на северо-востоке Англии. Его отец был по происхождению итальянцем, а мать — ирландкой. Гитару в руки будущий музыкант взял лишь на 21 год жизни.
Дебютный альбом Whatever Happened To Benny Santini? вышел в 1978 году. Настоящая слава пришла к Ри в 1970-1980-х годах благодаря хитам Fool (If You Think It's Over), Let's Dance и The Road To Hell. Композиция Fool (If You Think It's Over) была номинирована на премию "Грэмми".
Альбом The Road To Hell 1989 года сделал Ри одной из самых больших звезд в Великобритании, особенно среди мужской аудитории. The Road To Hell и Auberge 1991 года занимали в британских чартах первое место.
Но прежде всего Ри известен благодаря своему хиту 1986 года "Driving Home For Christmas", который стал популярной праздничной песней.
Напомним, 21 декабря стало известно, что в возрасте 46 лет умер известный актер Джеймс Ренсон, который снимался в фильмах "Оно" и "Синистер". Правоохранители рассматривают версию о самоубийстве.
Александра Норова, вдова украинского певца Михаила Клименко после его похорон впервые вышла на связь и поблагодарила поклонников творчества группы ADAM за поддержку.