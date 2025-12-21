Снимался в фильмах "Оно" и "Синистер": умер известный актер Джеймс Рэнсон

В возрасте 46 лет не стало популярного американского актера кино и телевидения Джеймса Рэнсона. Он снялся в частности в фильмах "Синистер", "Оно 2", "Черный телефон" и других.

Предварительно, Рэнсон совершил самоубийство через повешение. О смерти актера сообщило 21 декабря издание Variety.

На вероятную причину смерти Джеймса Рэнсона указала медицинская экспертиза, ее назвали в офисе судмедэксперта в Лос-Анджелесе. Пока неизвестно, почему актер мог совершить самоубийство.

По информации источников, самоубийство актер совершил еще в пятницу, 19 декабря. Полиция прибыла в его дом по вызову, однако спасти его не удалось — врачи лишь констатировали его смерть. После тщательного осмотра каких-либо признаков насильственной смерти правоохранители не обнаружили. Других подробностей смерти актера пока не раскрывают.

Відео дня

Умер Джеймс Рэнсон: где он снимался

Кадр из фильма | умер звезда фильмов "Оно 2" и "Синистер" Джеймс Ренсон

Джеймс Рэнсон родился в июне 1979 года в городе Балтимор штата Мэриленд. С 2002 года он снимается в кино: начинал карьеру с роли в ленте Ларри Кларка "Кен Парк".

Уже в следующем году его выбрали на роль Зигги Соботка в американском сериале "Провода", где Рэнсона можно увидеть в 12 эпизодах. Через несколько лет, в 2008, актер играл Джоша Рэя Персона в мини-сериале "Поколение убийц".

Также в фильмографии актера — ряд других известных лент, в частности ужасов:

"Синистер" (2012) и "Синистер 2" (2015);

"Оно 2" (2019);

"То, что мы нашли" (2020);

"Черный телефон" (2021);

"З/Л/О 85" (2023) и другие.

Из открытых источников известно, что в 27 лет актер страдал героиновой зависимостью и имел большие долги из-за этого. Однако в 2007 году Джеймс Рэнсон смог преодолеть зависимость.

Известно, что Рэнсон был женат и имел сына.

Напомним, 13 декабря в Deadline сообщили, что умер актер Питер Грин — звезда "Криминального чтива" и "Маски".

Также 5 декабря Variety рассказывало о смерти Кэри-Хироюки Тагавы — звезды Mortal Kombat.