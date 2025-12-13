Умер звезда "Криминального чтива" и "Маски" Питер Грин

Американский актер Питер Грин, известный по ролям злодеев в таких фильмах, как "Криминальное чтиво" и "Маска", найден накануне мертвым в своей квартире на Нижнем Ист-Сайде на Манхэттене с травмой лица.

Питеру Грину было 60 лет, а его смерть подтвердил менеджер Грегг Эдвардс, сообщает Deadline.

Полиция уже заявила, что признаков насильственной смерти нет, а ее причину установит судебно-медицинский эксперт.

Питер Грин родился 8 октября 1965 года в Монклере, штат Нью-Джерси. Когда ему исполнилось 15 лет, Питер бросил школу и сбежал из дома. Он жил на улицах Нью-Йорка, где пристрастился к наркотикам, а затем и к торговле ими. После попытки самоубийства в марте 1996 года Питер обратился за помощью в лечении от зависимостей.

До поступления в Институт театра и кино Ли Страсберга и начала актерской карьеры Грин работал развозчиком пиццы и водителем грузовика, а после окончания института некоторое время играл в театре.

В кино он дебютировал в 1990 году, снявшись в эпизоде ​​недолго просуществовавшего криминального сериала NBC "Хардбол". Его первой большой работой в полнометражном фильме стала роль картина "Законы гравитации" 1992 года, где он сыграл вместе с Эди Фалко.

С тех пор его карьера стремительно пошла вверх. В 1993 году Грин снялся в фильме "Чистый, бритый", который был показан на Каннском кинофестивале 1994 года. В 1994 году он сыграл в двух крупных фильмах: злодея Зеда в фильме Квентина Тарантино "Криминальное чтиво", получившем "Золотую пальму" на Каннском кинофестивале того же года, и главного антагониста Дориана Тайрелла в фильме "Маска", где его партнером был Джим Кэрри.

"Никто не играл злодея лучше, чем Питер. Но у него также была, знаете ли, добрая сторона, которую большинство людей никогда не видели, и сердце, большое как золото", – говорит Эдвардс.

На его счету такие ленты как "Поцелуй и расскажи", "Синяя полоса", "Конец игры", "Жена богача", "Ночь суда", "Охотник за головами", "Подозрительные лица" и другие.

Не брезговал Грин и сериалами. Он был постоянным актером в драматическом проекте NBC "Черные Доннелли", а также периодически появлялся в сериалах ABC "Жизнь на Марсе" и NBC "Полиция Чикаго". Совсем недавно Питер снялся в эпизоде ​​приквела "Джон Уик" — сериала "Континенталь".

"Он был одним из лучших характерных актеров на планете. Он страстно желал пролить свет на все смерти, произошедшие по всему миру в результате расформирования USAID Америкой. Он был хорошим другом, готовым отдать последнюю рубашку. Его любили, и его будет не хватать", — сказал Эдвардс.

По словам менеджера, Грин готовился к двум новым проектам: съемкам в триллере "Талисманы" с Микки Рурком и документальному фильму, который он озвучивал, под названием "От американского народа: уход USAID" с Джейсоном Александром и Кэтлин Тернер.

У Грина не было семьи и детей.

