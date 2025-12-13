Помер зірка "Кримінального чтива" і "Маски" Пітер Грін

Американський актор Пітер Грін, відомий за ролями лиходіїв у таких фільмах, як "Кримінальне чтиво" і "Маска", знайдений напередодні мертвим у своїй квартирі на Нижньому Іст-Сайді на Мангеттені з травмою обличчя.

Пітеру Гріну було 60 років, а його смерть підтвердив менеджер Грегг Едвардс, повідомляє Deadline. Поліція вже заявила, що ознак насильницької смерті немає, а її причину встановить судово-медичний експерт.

Пітер Грін народився 8 жовтня 1965 року в Монклері, штат Нью-Джерсі. Коли йому виповнилося 15 років, Пітер кинув школу і втік з дому. Він жив на вулицях Нью-Йорка, де пристрастився до наркотиків, а потім і до торгівлі ними. Після спроби самогубства в березні 1996 року Пітер звернувся по допомогу в лікуванні від залежностей.

До вступу до Інституту театру і кіно Лі Страсберга і початку акторської кар'єри Грін працював рознощиком піци і водієм вантажівки, а після закінчення інституту деякий час грав у театрі.

У кіно він дебютував 1990 року, знявшись в епізоді недовго проіснувавшого кримінального серіалу NBC "Хардбол". Його першою великою роботою в повнометражному фільмі стала роль у картині "Закони гравітації" 1992 року, де він зіграв разом з Еді Фалко.

Відтоді його кар'єра стрімко пішла вгору. У 1993 році Грін знявся у фільмі "Чистий, голений", який був показаний на Каннському кінофестивалі 1994 року. У 1994 році він зіграв у двох великих фільмах: лиходія Зеда у фільмі Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво", що отримав "Золоту пальму" на Каннському кінофестивалі того ж року, і головного антагоніста Доріана Тайрелла у фільмі "Маска", де його партнером був Джим Керрі.

Пітеру Гріну особливо вдавалися ролі лиходіїв

"Ніхто не грав лиходія краще, ніж Пітер. Але він також мав, знаєте, добру сторону, яку більшість людей ніколи не бачили, і серце, велике як золото", — каже Едвардс.

На його рахунку такі стрічки як "Поцілунок і розкажи", "Синя смуга", "Кінець гри", "Дружина багатія", "Ніч суду", "Мисливець за головами", "Підозрілі обличчя" та інші.

Не гребував Грін і серіалами. Він був постійним актором у драматичному проєкті NBC "Чорні Доннеллі", а також періодично з'являвся в серіалах ABC "Життя на Марсі" і NBC "Поліція Чикаго". Зовсім недавно Пітер знявся в епізоді приквела "Джон Вік" — серіалу "Континенталь".

"Він був одним із найкращих характерних акторів на планеті. Він пристрасно бажав пролити світло на всі смерті, що сталися по всьому світу внаслідок розформування USAID Америкою. Він був хорошим другом, готовим віддати останню сорочку. Його любили, і його буде не вистачати", — сказав Едвардс.

Пітер Грін і його прогулянка Нью-Йорком

За словами менеджера, Грін готувався до двох нових проєктів: зйомок у трилері "Талісмани" з Міккі Рурком і документального фільму, який він озвучував, під назвою "Від американського народу: відхід USAID" з Джейсоном Александром і Кетлін Тернер.

У Гріна не було сім'ї та дітей.

