Знімався у фільмах "Воно" та "Сіністер": помер відомий актор Джеймс Ренсон

У віці 46 років не стало популярного американського актора кіно та телебачення Джеймса Ренсона. Він знявся зокрема у фільмах “Сіністер”, “Воно 2”, “Чорний телефон” та інших.

Попередньо, Ренсон скоїв самогубство через повішання. Про смерть актора повідомило 21 грудня видання Variety.

На ймовірну причину смерті Джеймса Ренсона вказала медична експертиза, її назвали в офісі судмедексперта у Лос-Анджелесі. Наразі невідомо, чому актор міг скоїти самогубство.

За інформацією джерел, самогубство актор скоїв ще у п'ятницю, 19 грудня. Поліція прибула у його дім за викликом, однак врятувати його не вдалося — лікарі лише констатували його смерть. Після ретельного огляду будь-яких ознак насильницької смерті правоохоронці не виявили. Інших подробиць смерті актора наразі не розкривають.

Помер Джеймс Ренсон: де він знімався

Кадр з фільму | помер зірка фільмів "Воно 2" та "Сіністер" Джеймс Ренсон

Джеймс Ренсон народився у червні 1979 року у місті Балтимор штату Меріленд. З 2002 року він знімається у кіно: починав кар'єру з ролі у стрічці Ларрі Кларка "Кен Парк".

Вже наступного року його обрали на роль Зіггі Соботка в американському серіалі "Дроти", де Ренсона можна побачити у 12 епізодах. Через кілька років, у 2008, актор грав Джоша Рея Персона у мінісеріалі "Покоління вбивць".

Також у фільмографії актора — низка інших відомих стрічок, зокрема жахів:

"Сіністер" (2012) та "Сіністер 2" (2015);

"Воно 2" (2019);

"Те, що ми знайшли" (2020);

"Чорний телефон" (2021);

"З/Л/О 85" (2023) та інші.

З відкритих джерел відомо, що у 27 років актор страждав на героїнову залежність та мав великі борги через це. Однак у 2007 році Джеймс Ренсон зміг подолати залежність.

Відомо, що Ренсон був одружений та мав сина.

