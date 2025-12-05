Прийняв громадянство РФ і православ'я: помер Кері-Хіроюкі Таґава — зірка Mortal Kombat

У 75 років помер відомий американський актор японського походження Кері-Хіроюкі Таґава, який зіграв роль злого чаклуна Шан Цунга у франшизі Mortal Kombat, а також знімався у стрічках "Перл Гарбор", "Планета мавп", "Останній імператор" та інших. Раніше він перейшов у православ'я та отримав громадянство РФ.

Таґава помер у четвер, 4 грудня, у місті Санта-Барбара штату Каліфорнія (США). Про це повідомило видання Variety.

Джерело розповіло медіа, що актор помер від ускладнень, які переживав після перенесеного раніше інсульту. У нього залишилися діти Кален, Бірн і Кана, а також двоє онуків, Рівер і Теа Клейтон.

Таґава мешкав на Гаваях, куди переїхав зі своєю сім'ю ще у 1992 році. Російські ЗМІ повідомляли, що у листопаді 2015 року актор перейшов у православну віру: охрестився в одній із московських церков, прийнявши ім'я Пантелеймон. Ще через рік, у 2016, Таґава отримав російське громадянство.

"Це новий тренд — приймати громадянство Росії, але моє рішення — від щирого серця, це результат довгого життя і розуміння, що головне в житті — душа і серце. У світі немає простих рішень, і в Америці все непросто. Це нове випробування", — заявляв актор у коментарі росЗМІ, аргументуючи своє рішення.

Він також розповідав, що для нього перейти у російське православ'я — це "знак Божий", а також "можливість знайти свій народ".

Чим прославився Кері-Хіроюкі Таґава

Відкриті джерела | Кері-Хіроюкі Таґава під час зйомок у кіно

Таґава закінчив університет Південної Каліфорнії. Працював спершу масажистом футбольної команди Гавайського університету, потім допомагав на фермі, був фотожурналістом та водієм.

Кар'єру в кіно актор почав зі стрічки "Великий переполох у малому Китаї" 1986 року. Згодом знявся в епізодичних ролях у серіалах "Зоряний шлях: наступне покоління", "Рятівники Малібу", "Вавилон 5".

Кері-Хіроюкі Таґава також мав ролі у знакових фільмах, таких як "Смертельна битва" (1995), "Битва драконів" (1999), "Перл Гарбор" (2001), "Мемуари гейші" (2005). Переважно він грав негативних персонажів.

Головна роль Таґави — у всесвіті Mortal Kombat, де він озвучував персонажа Шанг Цунга. Також із зовнішності актора було створено образ самого персонажа.

