Помер оскароносний драматург Том Стоппард, автор сценарію до "Закоханого Шекспіра"

Сер Том Стоппард помер у 88 років у себе вдома в оточенні родини. За своє життя він писав сценарії для фільмів і екранізував власну п'єсу "Розенкранц і Гільденстерн мертві".

За даними його агентства United Agents йдеться про те, що Тома Стоппарда пам'ятатимуть за його твори, за "їхню геніальність і людяність, а також за його дотепність, його нешанобливість, його душевну щедрість і його глибоку любов до англійської мови", — пише Daily Mail.

Томаш Штраусслер, майбутній Том Стоппард, народився в чеському місті Зліні в єврейській родині. На початку Другої світової війни його сім'я втекла до Сінгапуру, 1941 року їм довелося знову тікати, побоюючись уже японського вторгнення. Усі його рідні, що залишилися в Зліні, загинули під час Голокосту.

Сім'я Тома Стоппарда тікала від нацистів із Чехословаччини Фото: The Irish Times

Його мати з двома синами встигла виїхати до Індії, а батько, лікар взуттєвої фірми "Baťa", разом з іншими її працівниками-чоловіками був залишений у Сінгапурі, інтернований японськими військами після захоплення ними міста і загинув у морі під час бомбардування японського судна.

У 1946 році мати Томаша вдруге вийшла заміж, за майора британської армії Кеннета Стоппарда — і поїхала разом із ним до Англії. Вітчим, дав хлопчикам своє прізвище і прекрасну освіту. Але Тома вигнали зі школи в 17 років, тож він зайнявся журналістикою, а потім переїхав до Лондона, де став писати для радіо і телебачення під псевдонімом Вільям Бут.

1967 року його першу повнометражну роботу "Розенкранц і Гільденстерн мертві" поставили в Національному театрі. За цим послідували інші, в тому числі відзначені нагородами роботи.

Внесок Стоппарда в драматичне мистецтво приніс йому безліч премій "Тоні" і "Олів'є", а також "Золотий глобус" і премію "Оскар" спільно з Марком Норманом за їхній сценарій 1998 року "Закоханий Шекспір", у головній ролі якого знялася володарка премії "Оскар" Гвінет Пелтроу.

Трейлер фільму "Закоханий Шекспір"

Він також багато писав для телебачення, радіо і кіно, зокрема адаптував роман Льва Толстого "Анна Кареніна" для фільму 2012 року з Кірою Найтлі і Джудом Лоу в головних ролях, а також створив серіал "Кінець параду" з Бенедиктом Камбербетчем і Ребеккою Голл — за мотивами романів Форда Медокса Форда.

2020 року сер Том випустив свою нову напівавтобіографічну роботу під назвою "Леопольдштадт", дія якої відбувається в єврейському кварталі Відня початку XX століття, і яка згодом принесла йому премію "Олів'є" за найкращу нову п'єсу, а також чотири премії "Тоні".

Його особисте життя було не менш бурхливим. Він зустрічався з акторкою Фелісіті Кендал (яка була одружена з театральним режисером Майклом Рудманом, до якого пізніше повернулася), а потім з Шинейд К'юсак, коли вона була в "бурхливому і драматичному" шлюбі з Джеремі Айронсом.

Також він був двічі одружений: на докторі Міріам Мур-Робінсон і на Сабріні Гіннесс із тієї самої сім'ї Гіннесс.

П'єса "Розенкранц і Гільденстерн мертві" йде в театрах досі

Примітно, але Том Стоппард відвідував СРСР у лютому 1977 року разом зі співробітниками Amnesty International. Про цю поїздку він написав так: "У Москві мені було страшно. Тут було сіро, холодно, за мною стежили, фотографували на вулицях, у Пітері було трохи краще". Також він відвідав Чехословаччину, де познайомився з опозиційним драматургом Вацлавом Гавелом, якому присвятив свою наступну п'єсу "Професійний трюк".

