Умер оскароносный драматург Том Стоппард, автор сценария к "Влюбленному Шекспиру"

Сэр Том Стоппард скончался в 88 лет у себя дома в окружении семьи. За свою жизнь он писал сценарии для фильмов и экранизировал собственную пьесу "Розенкранц и Гильденстерн мертвы".

По данным его агентства United Agents говорится, что Тома Стоппарда будут помнить за его произведения, за "их гениальность и человечность, а также за его остроумие, его непочтительность, его душевную щедрость и его глубокую любовь к английскому языку", - пишет Daily Mail.

Томаш Штраусслер, будущий Том Стоппард, родился в чешском городе Злине в еврейской семье. В начале Второй мировой войны его семья бежала в Сингапур, в 1941 году им пришлось снова бежать, опасаясь уже японского вторжения. Все его родные, оставшиеся в Злине, погибли во время Холокоста.

Семья Тома Стоппарда бежала от нацистов из Чехословакии Фото: The Irish Times

Его мать с двумя сыновьями успела уехать в Индию, а отец, врач обувной фирмы "Baťa", вместе с другими ее работниками-мужчинами был оставлен в Сингапуре, интернирован японскими войсками после захвата ими города и погиб в море при бомбардировке японского судна.

В 1946 году мать Томаша второй раз вышла замуж, за майора британской армии Кеннета Стоппарда — и уехала вместе с ним в Англию. Отчим, дал мальчикам свою фамилию и прекрасное образование. Но Тома выгнали из школы в 17 лет, так что он занялся журналистикой, а потом переехал в Лондон, где стал писать для радио и телевидения под псевдонимом Уильям Бут.

В 1967 году его первая полнометражная работа "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" была поставлена в Национальном театре. За этим последовали другие, в том числе отмеченные наградами работы.

Вклад Стоппарда в драматическое искусство принес ему множество премий "Тони" и "Оливье", а также "Золотой глобус" и премию "Оскар" совместно с Марком Норманом за их сценарий 1998 года "Влюбленный Шекспир", в главной роли которого снялась обладательница премии "Оскар" Гвинет Пэлтроу.

Трейлер фильма "Влюбленный Шекспир"

Он также много писал для телевидения, радио и кино, в том числе адаптировал роман Льва Толстого "Анна Каренина" для фильма 2012 года с Кирой Найтли и Джудом Лоу в главных ролях, а также создал сериал "Конец парада" с Бенедиктом Камбербэтчем и Ребеккой Холл — по мотивам романов Форда Мэдокса Форда.

В 2020 году сэр Том выпустил свою новую полуавтобиографическую работу под названием "Леопольдштадт", действие которой происходит в еврейском квартале Вены начала XX века, и которая впоследствии принесла ему премию "Оливье" за лучшую новую пьесу, а также четыре премии "Тони".

Его личная жизнь была не менее бурной. Он встречался с актрисой Фелисити Кендал (которая была замужем за театральным режиссером Майклом Рудманом, к которому позже вернулась), а затем с Шинейд Кьюсак, когда она была в "бурном и драматичном" браке с Джереми Айронсом.

Также он был два раза женат: на докторе Мириам Мур-Робинсон, и на Сабрине Гиннесс из той самой семьи Гиннесс.

Пьеса "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" идет в театрах до сих пор

Примечательно, но Том Стоппард посещал СССР в феврале 1977 года вместе с сотрудниками Amnesty International. Об этой поездке он написал так: "В Москве мне было страшно. Тут было серо, холодно, за мной следили, фотографировали на улицах, в Питере было чуть лучше". Также он посетил Чехословакию, где познакомился с оппозиционным драматургом Вацлавом Гавелом, которому посвятил свою следующую пьесу "Профессиональный трюк".

