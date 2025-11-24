Умер известный актер Удо Кир: он снялся в более чем 200 фильмах (фото)

Настоящую популярность художнику принесли главные роли в фильмах "Тело для Франкенштейна" и "Кровь для Дракулы", которые вышли в середине 1970-х. Эти ленты снял режиссер экспериментального кино Пол Морриси.

81-летний немецкий актер Удо Кир, сыгравший в более чем 200 фильмах, умер в воскресенье утром. Об этом сообщил его партнер, художник Делберт Макбрайд. Звезда экрана сотрудничал с такими знаковыми фигурами в истории культуры и искусства, как Энди Уорхол, Ларс фон Триер и Мадонна.

Последней работой актера стало появление в фильме Клебера Мендонсы Филью "Секретный агент". Эта лента получила признание критиков, а ее главный актер Вагнер Моура получил награду за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале 2025 года.

После многих лет работы, курсируя между Европой и США, Кир поселился в Лос-Анджелесе и Палм-Спрингс, где жил в бывшей библиотеке середины прошлого века. Он интересовался искусством, архитектурой и коллекционированием. Был постоянным гостем кинофестиваля в Палм-Спрингс, где встречался с поклонниками.

Удо оставил значительный след в мировом кинематографе, работая как в европейском артхаусе, так и в коммерческом американском кино, став настоящей иконой кино.

Биография Удо Кира

Актер родился под фамилией Удо Кирспе в Кельне, в больнице, которую в то время бомбили войска союзников. В 18 лет переехал в Лондон после знакомства с Райнером Вернером Фассбиндером. Свой путь в кино молодой актер начал в Лондоне, дебютировав в ленте "Дорога на Сан-Тропе" режиссера Майкла Сейма. Впоследствии Кир вернулся в Германию, а затем решил посвятить себя актерской профессии и поехал учиться в школу Ли Страсберга в Нью-Йорке.

"Мне понравилось внимание, поэтому я стал актером", — рассказывал Кир в интервью 2024 года.

В провокационных лентах Кир создал незабываемые образы классических киномонстров, соединив жуткость с комической беспомощностью персонажей.

После этого актер два десятилетия работал в Европе, сотрудничая с известным режиссером Райнером Вернером Фассбиндером над фильмами "Жена начальника станции", "Третье поколение" и "Лили Марлен". На Берлинском кинофестивале Кир познакомился с режиссером Гасом Ван Сентом, который помог ему получить американское разрешение на работу и членство в Гильдии актеров США.

В 1991 году Ван Сент представил Кира широкой американской аудитории в драме о взрослении "Мой личный штат Айдахо", свободно основанной на шекспировском "Генрихе IV". Актер появился во второстепенной роли вместе со звездами Ривером Финиксом и Киану Ривзом.

Культовые фильмы Удо Кира

Примерно в то же время началось пожизненное сотрудничество Кира с Ларсом фон Триером. Начиная с конца 1980-х с фильма "Эпидемия", актер снялся в ленте "Европа" 1991 года, а также в нескольких эпизодах сериала фон Триера "Королевство" в течение 1990-х и 2000-х. Среди других совместных работ — "Рассекая волны", "Танцующая в темноте", "Меланхолия" и "Нимфоманка: Часть II".

В 1990-х Кир также снимался во второстепенных ролях в крупных голливудских проектах, в частности в фильмах "Эйс Вентура: Розыск домашних животных", "Армагеддон" и "Блэйд". В 1992 году появился в скандальной книге Мадонны, а также в ее музыкальных видео Erotica и "Deeper and Deeper" из одноименного альбома.

