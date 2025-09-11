12 миллиардов евро: кому достанется наследство Армани
Завещание культового итальянского дизайнера Джорджио Армани, скончавшегося 4 сентября в возрасте 91 года, было обнародовано после его похорон, хотя точное содержание документа, которое решает судьбу его состояния в 12 миллиардов евро, до сих пор неизвестно.
Пожелания "короля итальянской элегантности", как называли Джорджио Армани, были оглашены на этой неделе в нотариальной конторе в Милане. Это два документа, написанных собственноручно Армани: первый датирован 15 марта 2025 года, а второй — несколькими днями позже, пишет El Pais.
Недавнее завещание официально оформит передачу его огромной империи, стоимостью около 12 миллиардов евро, и, по всей видимости, передаст контроль над компанией Фонду Джорджио Армани, созданному дизайнером в 2016 году для сохранения его наследия и обеспечения независимости фирмы.
Компания завершила 2024 год с выручкой в 2,3 млрд евро. Фонд Армани будет управлять брендом с 8700 сотрудниками, 650 магазинами, а также отелями, ресторанами и клубами, включая исторический La Capannina — один из самых известных пляжных курортов Италии в городе Форте-дей-Марми на севере Тосканы, приобретенный в августе прошлого года.
Дизайнер , у которого никогда не было детей или наследников по закону, свободно распорядился своим наследством, которое включает произведения искусства, недвижимость, яхты, долю в оптической группе EssilorLuxottica и баскетбольном клубе Olimpia Milano, а также 99,9% акций Giorgio Armani SpA.
Известный своей любовью к контролю и порядку, Армани хотел до своей смерти четко определить порядок наследования, чтобы бренд попал в надежные руки. В 2016 году он утвердил устав Фонда Джорджио Армани, созданного для управления и защиты его наследия, но не раскрыл подробностей распределения акций группы, которые включают несколько категорий с различными правами голоса и управления, но равными правами собственности.
Ближайшие наследники Армани, его племянники, уже входят в совет директоров фонда, возглавляемый Панталео Дель’Орко, который был его правой рукой и спутником жизни, его племянником Лукой Камераной и генеральным директором Rothschild Italia Ирвингом Беллотти.
Армани всегда был расчетливым бизнесменом, не склонным влезать в долги, и оставил после себя процветающую компанию. В июле прошлого года фирма отметила 50-летие, и он зарекомендовал себя как один из немногих дизайнеров, умеющих сочетать творческое видение с лидерством в бизнесе, в то время как многие исторические дома моды были поглощены крупными международными конгломератами.
В качестве посмертной дани памяти Джорджио Армани, последние коллекции будут представлены на предстоящей Неделе моды в Милане, которая пройдет с 23 по 29 сентября. Показы Emporio Armani и Giorgio Armani, запланированные на четверг, 25-го, и воскресенье, 28-го, представят творения сезона весна/лето 2026 года. Как пояснила компания в заявлении, опубликованном местными СМИ в среду, это решение "свидетельствует о стремлении компании продолжать следовать по пути преданности делу, уважения и внимания к работе, которые всегда отличали Армани и которые он сам передал всем своим коллегам на протяжении многих лет".
Незадолго до смерти, 29 августа, маэстро появился на обложке HTSI, приложения к деловой газете The Financial Times, в шортах, сидя в своем саду и держа книгу в руках.
В интервью он с юмором прокомментировал свое отсутствие на последних трех показах из-за проблем со здоровьем: "Все делалось под моим руководством, по видеосвязи. Моя самая большая слабость в том, что я всеконтролирую", — сказал он. В сентябре Джорджио Армани планировал принять участие в праздновании своего золотого юбилея в мире моды, организовав выставку в Пинакотеке Брера в Милане.
Напомним, ранее Фокус писал о личной жизни Джорджио Армани, о которой известно крайне мало.
Легендарного кутюрье похоронили в Милане. Прощание состоялось в Театре Армани, миланской штаб-квартире дизайнера.