12 миллиардов евро: кому достанется наследство Армани

Завещание культового итальянского дизайнера Джорджио Армани, скончавшегося 4 сентября в возрасте 91 года, было обнародовано после его похорон, хотя точное содержание документа, которое решает судьбу его состояния в 12 миллиардов евро, до сих пор неизвестно.

Пожелания "короля итальянской элегантности", как называли Джорджио Армани, были оглашены на этой неделе в нотариальной конторе в Милане. Это два документа, написанных собственноручно Армани: первый датирован 15 марта 2025 года, а второй — несколькими днями позже, пишет El Pais.

Состояние Джорджио Армани оценивают в более, чем 12 миллиардов евро

Недавнее завещание официально оформит передачу его огромной империи, стоимостью около 12 миллиардов евро, и, по всей видимости, передаст контроль над компанией Фонду Джорджио Армани, созданному дизайнером в 2016 году для сохранения его наследия и обеспечения независимости фирмы.

Компания завершила 2024 год с выручкой в ​​2,3 млрд евро. Фонд Армани будет управлять брендом с 8700 сотрудниками, 650 магазинами, а также отелями, ресторанами и клубами, включая исторический La Capannina — один из самых известных пляжных курортов Италии в городе Форте-дей-Марми на севере Тосканы, приобретенный в августе прошлого года.

Дизайнер , у которого никогда не было детей или наследников по закону, свободно распорядился своим наследством, которое включает произведения искусства, недвижимость, яхты, долю в оптической группе EssilorLuxottica и баскетбольном клубе Olimpia Milano, а также 99,9% акций Giorgio Armani SpA.

Известный своей любовью к контролю и порядку, Армани хотел до своей смерти четко определить порядок наследования, чтобы бренд попал в надежные руки. В 2016 году он утвердил устав Фонда Джорджио Армани, созданного для управления и защиты его наследия, но не раскрыл подробностей распределения акций группы, которые включают несколько категорий с различными правами голоса и управления, но равными правами собственности.

Ближайшие наследники Армани, его племянники, уже входят в совет директоров фонда, возглавляемый Панталео Дель’Орко, который был его правой рукой и спутником жизни, его племянником Лукой Камераной и генеральным директором Rothschild Italia Ирвингом Беллотти.

Армани всегда был расчетливым бизнесменом, не склонным влезать в долги, и оставил после себя процветающую компанию. В июле прошлого года фирма отметила 50-летие, и он зарекомендовал себя как один из немногих дизайнеров, умеющих сочетать творческое видение с лидерством в бизнесе, в то время как многие исторические дома моды были поглощены крупными международными конгломератами.

В качестве посмертной дани памяти Джорджио Армани, последние коллекции будут представлены на предстоящей Неделе моды в Милане, которая пройдет с 23 по 29 сентября. Показы Emporio Armani и Giorgio Armani, запланированные на четверг, 25-го, и воскресенье, 28-го, представят творения сезона весна/лето 2026 года. Как пояснила компания в заявлении, опубликованном местными СМИ в среду, это решение "свидетельствует о стремлении компании продолжать следовать по пути преданности делу, уважения и внимания к работе, которые всегда отличали Армани и которые он сам передал всем своим коллегам на протяжении многих лет".

Незадолго до смерти, 29 августа, маэстро появился на обложке HTSI, приложения к деловой газете The Financial Times, в шортах, сидя в своем саду и держа книгу в руках.

Последнее фото Джорджио Армани Фото: Financial Times

В интервью он с юмором прокомментировал свое отсутствие на последних трех показах из-за проблем со здоровьем: "Все делалось под моим руководством, по видеосвязи. Моя самая большая слабость в том, что я всеконтролирую", — сказал он. В сентябре Джорджио Армани планировал принять участие в праздновании своего золотого юбилея в мире моды, организовав выставку в Пинакотеке Брера в Милане.

Легендарного кутюрье похоронили в Милане. Прощание состоялось в Театре Армани, миланской штаб-квартире дизайнера.